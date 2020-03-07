【女鬼橋】惡鬼真身曝光　日本人氣潮模擁15萬粉絲

台灣恐怖片《女鬼橋》上月尾開畫，一星期大收2900萬台幣票房，成績亮眼。電影為當地掀起一股恐怖熱潮，而片中扮相恐怖的女鬼亦引起觀眾注意，但卻無從得知是由哪位演員扮演。 終於片商日前公布女鬼身份，原來是日本人氣潮模呂洋子，本身是個長相可愛的原宿少女，變得如此恐怖全靠每日4小時特技化妝。

《女鬼橋》改編真人真事，上映後引起話題。（電影劇照）

《女鬼橋》的故事源自2018年東海大學校園撞鬼直播事件，當年一名男網民不在凌晨時分獨自走到「女鬼橋」進行網上直播，他邊走邊指沒有感到異樣。可是，可是收看直播的觀眾就嚇破膽，皆因他們發現男子身後有一隻身穿白衣的女鬼在空中飄過，有網民將截圖上載到其他討論區，轟動一時。

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而電影就將時間改成2016年，6名東湖大學營隊幹部同學在女鬼橋舉辦試膽大會，傳說中有學姊為了心儀的男生，從橋上跳下去殉情，之後就有許多恐怖傳說。為了幫試膽會做宣傳，這群人半夜到橋上直播，沒想到竟拍到女鬼現形，百萬網友見證下，這群學生從此下落不明。到四年後同一天，新聞追查主持人連舒宇和攝影師回到女鬼橋事發現場，想找出當年的真相，沒想到他們將迎來的是，女鬼橋下驚悚難解的無間輪迴地獄……

呂洋子的衣著很受日本「絲打」追捧。（Instagram圖片）

戲中女鬼嚇親不少觀眾，但扮演這個恐怖角色的，其實是旅居日本的中國模特兒呂洋子，在靜岡出生的她曾回國留學，2013年到東京唸大學修讀當代社會學，並兼職當模特兒，其原宿系風格甚受「絲打」追捧，IG粉絲高達15萬人。

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呂洋子特地到台灣扮演女鬼一角，幾乎每天第一個到片場準備，事關每次上妝都要花上4小時，而且導演為了讓演員們感受女鬼的鬼魅氣氛，刻意讓呂洋子跟其他演員保持距離，每日化完妝就躲在休息室，當她出現時演員都會被她嚇親。