【女鬼橋】台灣真人真事改編　學生試膽大會慘變集體溺斃

據知每間大學都有它的特別傳說，當中尤其是鬼故一定世代相傳，台灣恐怖電影《女鬼橋》5日發布正式預告，由飾演社會新聞記者的孟耿如帶領大家深入了解東海大學傳說中「靈異14級樓梯」的女鬼橋！

孟耿如為了東湖大學集體溺死的6名學生去到了「女鬼橋」進行採訪。（《女鬼橋》預告擷圖）

「女鬼橋」的形成是因為當年有名學姐在橋上為了心儀的男生跳橋殉情，從此出現了很多恐怖傳言，同時成為了「打卡聖地」，引來不少試膽之人一試究竟！

在預告中孟耿如提醒大家東湖大學的女鬼橋在午夜十二點，原本十三級的樓梯會多出一級，但這個時候絕對不能回頭看，因為女鬼可能就在身後！

孟耿如去了東湖大學進行採訪，老師直言當日6名學生都是溺死的。（《女鬼橋》預告擷圖）

2016年東湖大學有6名學生去了「女鬼橋」舉辦試膽大會後集體出事，全部都是溺死收場，預告中的學生在遊戲開始後接連發生一連串的恐怖事件，似乎是有人在背後默默追擊，但他們又看不到真實的本體，有學生後悔哭訴說：「我們根本就不該玩這個遊戲的，我們一定逃不了。」墮入了女鬼橋下驚悚的無限輪迴地獄，預告更有各學生不同的死法！

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傳說在「女鬼橋」的靈異第14級樓梯回頭的話，女鬼可能就在身後！（《女鬼橋》預告擷圖）

據知女主角孟耿如其實有個外號叫做「孟大膽」，不過膽大的她也曾經有過靈異經歷，但卻一點都不嚇人。事緣一天在演出時她感覺呼吸不太順暢，但又因為下午安排了錄音的工作，決定先回家補眠休息，但在睡得朦朦朧朧之際，她聽到客廳有人進來親吻她額頭她額頭，事實上她非常確認屋企是沒有人只有她一個，事後她猜測應該是已過身的爺爺回來對孫女的關心，因為當日去醫院檢查才發現身體發現是有可能會有生命危險的氣胸症狀，加上她小時候都是在爺爺照顧，覺得冥冥中天上的爺爺仍在照顧着她。