【女鬼橋】改編校園直播撞鬼事件　《紅衣小女孩》團隊最新驚慄作

位於台中的東海大學在1955年成立，是台灣第一所私立大學，至今創校逾64年。說起東海大學，大家除了曾經到校園內的路思義教堂打卡外，最多人說就是「女鬼橋」的靈異傳說。最可怕的是，這個傳聞還獲得學校認證。這個校園靈異傳說將在明年登上大銀幕，未知香港會否上映呢？趁這個機會，率先了解東海大學「女鬼橋」的靈異傳說。

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《女鬼橋》改編自2018年發生的校園撞鬼直播事件，當年有一位男網友不信邪，在凌晨時分獨自一人走到「女鬼橋」直播。當時他一邊走，一邊稱沒有感受到古怪現象。可是，一直看直播的觀眾卻嚇破膽，皆因他們發現男子身後有一隻身穿白衣的女鬼在空中飄過。網民見狀，粉粉叫該名男網友離開。從當時擷圖可以見到，不少網民留言「你該撤了」、「快逃啊」、「在你後面」及「後面有黑影」等。之後甚至有網民把擷圖上載到其他討論區，這件事在網上引起激烈討論，轟動台灣。

1955年成立的東海大學流傳不少恐怖靈異傳聞。（Flickr圖片）

此擷圖在網上引起很大迴響，當時有網民非常窩心地把該擷圖放大，並把疑似女鬼圈出來，讓不知發生什麼事的其他網民都對此事十分了解。從這些放大了的擷圖可以見到，男網友右面後上方有一隻長髮女鬼依偎在大樹中，細看下發現「她」留有長黑髮、身穿白色衣服及嘴巴呈「O」字型，確實非常嚇人。

《女鬼橋》改編自2018年男網友在東海大學校園內撞鬼的直播事件。（Flickr圖片）

東海大學都曾經不忌諱地在學校網站上介紹這條橋，據了解，這條橋一開始並沒有名字，為了方便學生才興建。可是由於地處荒涼，同學之間便開始流傳出許多鬼故。其中一個說法是有一對化工系的情侶，因為雙方父母不允許這段戀情，於是相約在午夜12時私奔。可是女方卻一直等不到男方來到，最終女方傷心地投河自盡。

東海大學曾經在網上介紹「女鬼橋」。（東海大學網站擷圖）

之後有東海學生聲稱，每當晚上走過這橋時，就會有女生問：「現在幾點？」及「你是什麼系的？」。然而千萬不要回答正確的時間及化工系，否則被誤認為是該名負心漢而命喪黃泉。而網上亦流傳另一個版，當午夜12時，「女鬼橋」便會突然多了一層，由12層變成13層。有學生還指出：「人過去的時候電燈會突然熄掉，人走了之後燈才會開。」，所以根本難以看清樓梯。

除了女鬼橋外，東海學生傳聞中有一棟舊式的廢棄宿舍內沒有任何一面鏡子，因為有老師曾在宿舍內照鏡子的時候，發現鬼影。據了解，有一對同班情侶在宿舍內吵架，女方一時想不開而上吊自殺。此後，凡是在該宿舍內照鏡，鏡內就會有鬼影出現，因此該宿舍從此沒有擺放鏡子。

《女鬼橋》由《粽邪》編劇張耿銘負責撰寫故事，並由林哲熹、孟耿如、嚴正嵐、張甯、詹宛儒及呂洋子等人主演，電影將在明年2月尾在台灣上映，暫未知香港會否上映。