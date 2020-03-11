【超音鼠】占基利自爆減產忙湊餅印孫　陪打機最開心︰佢經常電我

荷里活著名笑匠占基利（Jim Carey）多年來帶給大家不少經典之作，讓影迷回味無窮。 最近他在《超音鼠大電影》演出反派亦為整部戲加分不少，而原來他近10年來大幅減產，是因為忙於湊外孫，非常溫馨，搞到網民都話好羨慕能夠有個咁有幽默感的公公。

占基利早前在《超音鼠大電影》的訪問中就曾透露，會同外孫打機。（影片截圖）

占基利1986年開始踏足影壇，起初只是在一些電影出演配角，自1994年開始主演多部電影，在《變相怪傑》（The Mask）以誇張的演技和大膽的創意，創下超高票房記錄，之後的《真人Show》、《娛人先生》、《衰鬼上帝》等都是他的代表作。在2004年的《無痛失戀》，少數地沒有在戲中搞笑，演技也是發揮得淋漓盡致，與琦溫斯莉在戲中演情侶亦令影迷非常深刻。

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平時陪孫仔打機：「佢狂電我！」

不過，近十年來占基利大幅減產，其中一個原因相信就是他忙著與外孫享天倫樂。占基利早前在《超音鼠大電影》的訪問中就曾透露，外孫Jackson Riley Santana很喜歡玩超音鼠的遊戲，更會被Jackson狂電，現實中玩這個遊戲時他一點都不像反派「蛋頭博士」。而提起外孫，Jackson更一副sweet到爆的表情，非常溫馨。

荷里活著名笑匠占基利（Jim Carey）多年來帶給大家不少經典之作，讓影迷回味無窮，他的鬼馬程度淨係睇相都覺得好笑！（jimcarrey__/ig圖片）

占基利與第一任太太、前演員Melissa Womer於1987年結婚，二人育有一個女兒Jane Carey。而Jane在2010年亦誕下一子Jackson Riley Santana，讓占基利榮升外祖父。當時，占基利非常興奮，更即時在社交平台分享喜訊，「我的孫仔Jackson Riley Santana在今天誕生，7磅11安士，像一個加州小炸彈一樣。」

占基利和女兒Jane（右一）感情很好。（GettyImages）

占基利的女兒Jane Carey在2010年亦誕下一子Jackson Riley Santana，讓占基利榮升外祖父，他當時都興奮到即刻公布好消息。（Twitter圖片）

用《變相怪傑》的風格湊孫 網民：超過癮

雖然占基利婚姻路上崎嶇，但他從來沒有缺席女兒Jane人生的階段，兩父女感情很好。近十年，占基利幫女兒照顧BB，不時都被影到他陪外孫去公園玩。

正如占基利在訪問透露，他更經常和Jackson打機，花了很多時間心機與女兒和外孫相處。占基利一提起孫仔已經笑得很甜，影迷見到都表示很羨慕Jackson有個這樣有喜劇天分的外公，如果他用《變相怪傑》的風格湊孫一定很過癮，直指做占基利個孫真幸福。

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