【變相怪傑】傳華納兄弟有意開拍續集　占基利有望回歸？

由占基利主演的《變相怪傑》，電影在1994年上映時大受歡迎，還獲獎項提名，當中包括金球獎最佳音樂及喜劇類男主角及第67屆奧斯卡最佳視覺效果獎等。雖然最終與各獎項擦身而過，但占基利的綠色面具造型一直讓人難以忘懷。適逢今年電影踏入25周年，外媒突然傳出華納兄弟有意開拍電影續集，還想邀請占基利回歸。如果消息真確的話，相信影迷都會非常期待。

《變相怪傑》在1994年上映時大受歡迎，Stanley Ipkiss一角讓占基利獲金球獎最佳音樂及喜劇類男主角提名，但同時令他獲金草莓最差男主角提名。（《變相怪傑》劇照）

《變相怪傑》改編自黑馬漫畫（Dark Horse Comics）系列《面具》（The Mask）。漫畫由John Arcudi與Doug Mahnke聯合編寫，靈感來源主要來自蝙蝠俠的反派小丑及另一角色Creeper。故事講述一名白領戴上了具有神秘力量的面具後，變成超級英雄的經歷。電影公司當初是計劃拍成一部恐怖電影，但落在占基利手上後，卻變成以各種惡作劇戲弄人的喜劇電影，市場反映極好。

《變相怪傑》講述一名白領戴上了具有神秘力量的面具後，變成超級英雄的經歷。（《變相怪傑》劇照）

不經不覺，今年《變相怪傑》踏入25周年。外國傳媒日前傳出，華納兄弟及有意開拍《變相怪傑》續集，並邀請占基利回歸，再度飾演Stanley Ipkiss。至於當年由Cameron Diaz飾演的電影女主角Tina Carlyle，則沒有任何消息。據該報導引述知情人士稱，雖然華納兄弟首選是占基利回歸續集，並非常熱切再與他合作，但據了解，目前華納兄弟仍未跟他接洽。

目前有傳華納兄弟欲邀占基利回歸，但Cameron Diaz則仍沒有消息。（《變相怪傑》劇照）

《變相怪傑》再開拍的消息其實都不是第一次，今年6月時，漫畫《面具》的原創者Mike Richardson曾開腔，指正協助籌備《變相怪傑》的重啟版，而重啟版將會由女性擔任主角。當時還傳出兩名女主角人選，分別是Kate McKinnon及瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）。然而，最後該計劃卻不了了之。所以今次《變相怪傑》開拍續集的消息，或者是華納兄弟在試水溫。

任何人或動物都可以戴上這個神秘面具。（《變相怪傑》劇照）