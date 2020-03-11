花木蘭│越級挑戰翻唱李玟《自己》　劉亦菲：我最叻唱K

劉亦菲主演迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）原定本月上映，卻因為受到新冠肺炎疫情影響，亞洲地區的部分國家宣布延檔，迪士尼影業並於8日公開劉亦菲獻唱的電影中文主題曲〈自己〉，只見她身穿黑色褲裝，被弦樂團圍繞，讓網友看了後幽默發文：「果然每個迪士尼的公主都要唱歌」。

迪士尼影業於8日公開劉亦菲獻唱的電影中文主題曲〈自己〉。（〈自己〉MV截圖）

劉亦菲目前正在洛杉磯宣傳電影，接受採訪時透露自己剛出道時也發過專輯，所以唱歌對她來說並不陌生：「雖然是以前的事，但我很會唱卡拉OK」，也幽默表示最近想挑戰《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的歌曲。劉亦菲也在自己的微博貼上與《花木蘭》公仔的合照，表示在歐美的宣傳活動即將正式開跑。〈自己〉同時也是1998年的《花木蘭》中文主題曲，當初由李玟主唱。

劉亦菲目前正在美國洛杉磯，拿出花木蘭的公仔合照表示電影宣傳行程開跑。 （微博@劉亦菲）

迪士尼曾於1998年發行動畫版《花木蘭》，當時請來Christina Aguilera演唱〈自己〉的英文原版〈Reflection〉，如今她已是流行樂天后，這回將她再次找回演唱新版主題曲〈Loyal Brave True〉，並宣告她會再度重唱〈Reflection〉，消息一出讓許多歌迷都非常期待。

Christina Aguilera也向外媒「Variety」透露，當年就是因為能為《花木蘭》演唱主題曲，才讓她受到全球樂壇的注目，更因此爆紅，且在隔年發行首張同名專輯，以暢銷歌曲〈Genie In A Bottle〉成為代表作，她感動表示：「能夠回歸這麼令人震撼的經典電影，真的很神奇，這部電影始終充滿著力量」。

比起劉亦菲的言論，更備受爭議的是她的這副妝容。（《花木蘭》劇照）

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