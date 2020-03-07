【花木蘭】貝兒娜森開post撐劉亦菲　網民：請佢加入Marvel吧！

迪士尼（Disney）真人電影《花木蘭》（Mulan）無懼新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，照舊於原定的3月27日上映，而亞洲區就順延至5月22日才上畫。相信此舉是基於成本預算關係，先豪擲2億美元投入拍攝，要是再推遲上映的話，只會繼續加大成本，只好按照原先計劃進行。

由劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）原定3月尾上映，但因疫情問題，暫定亞洲區延期至5月22日才上畫。（《花木蘭》劇照）

《花木蘭》整個故事是大家所熟悉的，劉亦菲以女兒身代替年邁的父親從軍，男扮女裝接受一連串的軍事訓練，經歷的種種艱苦的歷程，最終會成功擊退敵軍，以女兒身的身份出現在眾人眼前，更會為其家人帶來無上的榮譽，成為中國有史以來最偉大的女英雄。

「Marvel隊長」貝兒娜森勁撐《花木蘭》，直言急不及待好想睇戲！（Brie Larson IG）

對於《花木蘭》，「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）持正面支持的態度，她在個人Twitter上轉發了有關《花木蘭》的報道，再寫下「我等不及要看這部電影了，每一條預告片都令我熱淚盈眶。」

貝兒娜森講完好想睇戲，引來不少網民留言，各持己見。（Brie Larson Twitter）

當然有網民指出，極看重女權主義的貝兒娜森會這樣大力支持《花木蘭》的確是毫不意外，不過更吸引網民眼晴的是底下的留言，有人寫下「但主演是個極糟糕的人」、「作為一名華人，我不會支持《花木蘭》，花木蘭是一個史上富有正義感的人，但這位演員並不是」、「去看《猛禽暴隊：解瘋小丑女》吧」、「叫Marvel將花木蘭加入Marvel隊長2」、「不會浪費金錢去看這套戲，因為我不喜歡主角」等等，另外當然有不少影迷同樣表示非常想睇戲，更想邀請貝兒娜森跟他們一起睇戲添！