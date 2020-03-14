【奇蹟救援】義務搜救員葬身洞穴　遺孀心仍痛：現在醒來要吻誰？

電影《奇蹟救援》（THE CAVE）取材自2018年6月23號發生的「泰國少年足球隊被困洞穴」事件，為盡量如實呈現當時情況，片方更特意請來有份參與救援的英雄客串，做回自己搜救員的角色，神還原救人一幕。另外在該次行動中喪生的泰國海軍海豹部隊退役隊員Saman Kunam，亦有記入電影當中，相信是極為感人的一幕。

Saman Kunam自願參與救援行動，可惜最後未能安然回歸。（網上圖片）

當時Saman Kunam在晚上出發潛入山窿送氧氣入內，當他從洞穴回頭時，因去到半路時已耗盡氧氣，暈倒在水中，隨後救援人員趕到將他救出再施心外壓急救，可惜Saman在送院後證實不治，是該次事件中唯一的犧牲者，終年僅38歲，慘留下老婆Valeepoan Kunan一人。

Valeepoan Kunan隔空寫下「我好愛你，你永遠和我在一起。」（Valeepoan Kunan IG）

事件發生一年後，去年Valeepoan Kunan在個人Instagram，上傳一張丈夫Saman Kunam的黑白照片並寫下：「我好愛你。」以及「我很想你。你是我的摯愛，從現在開始我醒來....要吻誰呢？」不過現在網上已經搜尋不到她的帳號，似乎已經被她刪除。

而最令人印象深刻的必然是她當時對記者說：「我想告訴這些男孩，請不要責怪你們自己。」