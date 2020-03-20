吉卜力｜宮崎駿痛心喪母後才成名　4大角色暗藏媽媽影子作致敬

宮崎駿筆下多部動畫作品，《天空之城》、《千與千尋》、《龍貓》等都總有令你感動，扣人心弦的情節。 但原來在大師創作的人生路上，他的媽媽宮崎美子是影響他最深的人，可惜是她未能趕及見證兒子的成功就因病離世。宮崎駿當時甚至未能見到母親最後一面，往後唯一可做的，就是借作品讓媽媽再「活過來」。

宮崎駿自細對媽媽很依賴，母親的離開對他影響很大。（GettyImages）

《宮崎駿的十年》是NHK與吉卜力工作室合力製作的獨家紀錄片，緊貼日本動畫大師宮崎駿的創作歷程，近日節目在港台電視播放，讓大家更了解宮崎駿的背後故事。

現年79歲的宮崎駿，是家裡四兄弟中排名第二，他自細對媽媽很依賴。小時候由於身體不好，不擅長做運動，在學校跑步經常包尾，個性有點自卑。相反在繪畫方面就很有天分，特別對於飛機感到興趣。宮崎駿細個腸胃常出現毛病，甚至有醫生斷言他活不過20歲。更不幸是，宮崎駿6歲時，媽媽美子患上嚴重的脊椎結核病，這是個不治之症。母親由一個好動、有主見的人，突然要被迫卧床，甚至連轉個身自己都做不到。

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兒時曾希望自己從來沒有出生

宮崎駿憶述，還記得小時候曾撒嬌希望媽媽能揹起自己，媽媽哭著說自己做不到，直至今時今日他還歷歷在目。宮崎駿心中很想得到媽媽的愛，但同時極力掩飾，久而久之他充斥負面情緒，甚至希望自己從來沒有出生。之後，宮崎駿寄情在漫畫和卡通上，大學畢業之後他去到一間動畫工作室工作，踏上了動畫製作之路。

宮崎駿筆下多部動畫作品，《天空之城》、《千與千尋》、《龍貓》等總有令你感動，扣人心弦的情節，宮崎駿更將媽媽的影子散落在他筆下的角色裡。（網上圖片）

1985年，宮崎駿與高畑勳等人一起成立了吉卜力工作室，《風之谷》是工作室的首部作品，可惜那時他就接來噩耗，母親美子突然去世，終年72歲。宮崎駿當時正為《風之谷》忙著，甚至趕不上見媽媽最後一面。

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將媽媽的影子藏在至少四部電影中

《風之谷》成為宮崎駿第一部大熱作品，如果他的媽媽還在生，一定會很欣慰。而在宮崎駿之後的多部作品中，其實他都別有心思地把媽媽的影子藏在戲裡或角色中。

例如：《龍貓》中，兩姊妹的媽媽原型正正就是宮崎駿自己的母親，反映了媽媽生病、住院，與病魔搏鬥的一面。在《天空之城》中有一個叫杜娜的空中海盜，她性格與宮崎駿的媽媽一樣，充滿活力又有主見，更有點男性化。在《哈爾移動城堡》裡蘇菲，同樣有他媽媽的影子，性格堅強又善良。《崖上的波兒》的辰婆婆也是致敬自己媽媽的一個角色，宮崎駿把對已故母親的追憶化成他在動畫界前進的動力。

在創作《崖上的波兒》時聽到久石讓的音樂，宮崎駿非常感觸。（影片截圖）

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​憶起媽媽還是會流下眼淚

宮崎駿在紀錄片中，談到母親的時候、或者在創作《崖上的波兒》時聽到久石讓的音樂，憶起媽媽他還是會感動得流下眼淚。

大師為了懷念母親，在之後的作品中讓媽媽再活過來，他坦言直至現時他都沒法放下對媽媽的懷念，覺得母親雖然體弱多病，但應該可以過得更好，有更美滿的人生。可能就是基於這份思念，讓宮崎駿將媽媽的影子散落在他筆下的角色裡，創作出那麼多扣人心弦的作品。