吉卜力＝宮崎駿？　嚴選網民四大謬誤　大師高畑勳都係「受害者」

吉卜力工作室（Studio Ghibli）自35年前成立以來，上映了21部作品，隨著最近動畫全數在Netflix上架，影迷簡直為之振奮。 不過，經常都會有人把宮崎駿以及吉卜力劃上等號，造成不少誤會，有網民更曾經話過：「我諗到宮崎駿死了，香港人都是不懂分辨宮崎駿同吉卜力。」到底在哪四件事，最易令大家對混淆？

經常都會有人把宮崎駿以及吉卜力劃上等號，造成不少誤會。(GettyImages)

１）吉卜力＝宮崎駿？

很多人都喜愛吉卜力推出的動畫，每套作品都以高質、細膩見稱，但就算你是粉絲之一，很可能都曾經有過以下的誤解。經常有人將吉卜力和宮崎駿劃上等號，傻傻分不清兩者之間的分別。其實吉卜力工作室是一共有四位創辦人，包括宮崎駿、高畑勳（1935－2018）、鈴木敏夫和德間康快，宮崎駿只是比較為人熟悉的代表人物之一，並不表示吉卜力工作所出產的動畫，全都是出自宮崎駿。

共21部吉卜力工作室經典作品將在2月1日起陸續於全球Netflix上架。包括：《千與千尋》、《龍貓》、《魔女宅急便》，以及《哈爾移動城堡》等。

２）每次都會有人講《再見螢火蟲》

吉卜力的動畫各有特色和寓意，當然也有不少擁躉，多年來在網上總會有人開post問，「邊套宮崎駿的作品你最鍾意？」而每次這類帖文，總會有一部戲榜上有名，這套就是《再見螢火蟲》。但大家要搞清楚一點，《再見螢火蟲》這部有滿滿洋蔥的動畫，其實是1988年由吉卜力工作室的高畑勳執導，是出自大師宮崎駿好拍擋的手筆，卻總是讓人誤會。

+ 5 + 4 + 3

《再見螢火蟲》描述二次大戰時期的日本，作品與平時宮崎駿式那種較奇幻冒險的風格不同，故事比較真實、殘酷的結局亦很悲傷。戲中14歲的男主角清太與4歲的妹妹節子，在戰亂發生時有病的媽媽於轟炸中死去，兩兄妹流離失所無所依靠甚至兩餐不繼，最後兩人先後餓死，像螢火蟲一樣結束了短暫的生命，催淚指數爆燈。

《再見螢火蟲》描述14歲的清太與4歲的妹妹節子在戰亂期間流離失所相依為命，但最後不敵飢餓及病痛的折磨先後餓死，像螢火蟲一樣結束了短暫的生命。（網上圖片）

３）高畑勳其實係宮崎駿的前輩

對香港觀眾來說，提起吉卜力，多數都會想起大師宮崎駿的名字，但其實已故的高畑勳，亦是吉卜力的創辦人之一，資歷比宮崎駿還深，是前輩級。他執導的作品《再見螢火蟲》、《百變貍貓》、《輝耀姬物語》都非常出色。

（左起）宮崎駿、鈴木敏夫、高畑勳2013年曾齊齊拍攝紀錄片《夢與瘋狂的王國》。（劇照）

高畑勳比宮崎駿年長5歲，自東映動畫工作的時代開始，高畑勳就是宮崎駿的前輩兼盟友，二人在鈴木敏夫協助下成立吉卜力工作室，兩位動畫大師肩負日本動畫界光輝時代超過三十年。高畑勳可說是宮崎駿的伯樂，高畑勳在1968年製作首部動畫長片《太陽王子 霍爾斯的大冒險》時，就提拔了宮崎駿，讓他擔任美術設計，作品好評如潮，後來兩人更成為拍檔。

據知宮崎駿之後每次完成新作，最在乎的就是前輩高畑勳的評價。高畑勳在2018年因病去世，享年82歲。當時宮崎駿送別好友時，想起這段相知相惜超過半世紀的友誼，也不禁落淚。

《再見螢火蟲》動漫大師高畑勳（2018年4月5日逝世）

如果大家難以分辨兩位大師的作品，其實可以細心回想一下二人的作品。雖然高畑勳與宮崎駿互相影響，但其實兩者的作品在風格上都有很大分別。宮崎駿的都比較異想天開，想像力豐富，《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《龍貓》等都比較多奇幻的情節。而高畑勳的作品就算是比較喜愛傾向取材於現實，《再見螢火蟲》講戰爭的殘酷、《歲月的童話》關於女主角快要三十歲回到鄉下，更想起小時五年級的種種回憶。

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４）《你的名字。》係最離譜的誤會

2016年上映的《你的名字。》，作品叫好叫座，風格上明顯地與宮崎駿的作品不同，但還是看到有網民會誤以為這是出自宮崎駿的手筆，這個應該算是最離譜的謬誤。

《你的名字。》由新海誠編劇與執導，作品甚至超越宮崎駿作品的票房紀錄，不過在畫風上已有明顯差別，新海誠筆下的景物和細節，比較現代化，連手機裡的版面都畫得很逼真；宮崎駿較重視刻劃人物，觀眾或會對角色以及他們的物件，例如：小梅的大粟米、琪琪頭上的紅色蝴蝶結等較有深刻印象。

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當然，在作品的背景設定上差別也很大，新海誠多數由生活的小事作為故事的起源，火車、學生等都是較貼近日常生活。而宮崎駿的正如上文所講，很多是都涉及虛幻的情節、異國神話等，題材和人身上都較為奇幻。有人誤解《你的名字。》是宮崎駿的作品，唯一可解釋的只是因為部分觀眾已將國寶級大師宮崎駿等同了日本動畫，才會有這個誤會。