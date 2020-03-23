盤點十位超強替身演員　呢位《權力遊戲》女替身絕對不比本尊輸蝕

電影選角經過嚴格篩選，沒想到，成為替身的資格原來都非常高。當大家以為替身演員只需要好身手，那麼大家就大錯特錯。以下這十位替身除了有好身手外，其身材及樣貌絕對不比本尊遜色，絕對是主角的材料。

在《權力遊戲》中飾演Daenerys Targaryen的艾美莉克拉克是不少影迷的喜愛。（《權力遊戲》劇照）

在《權力遊戲》中飾演Daenerys Targaryen的艾美莉克拉克（Emilia Clarke）是不少影迷的喜愛。可是，原來在第五季擔任她替身的演員絕不比本尊遜色。可是，在2018年5月時，這位超強替身遇上她的男神。由相遇、到結婚，並懷上身孕，在短短9日內完成。她當時向英國《太陽報》表示：「我知道這很瘋狂。以前我不相信有一見鍾情。」至於這位超強替身，就是在1997年出生的Rosie Mac。

艾美莉克拉克在《權力遊戲》第五季的替身絕對不比本尊遜色。（《權力遊戲》劇照）

其實在Rosie Mac結婚及生子前，她一直都希望能發展其演藝及音樂事業。當時她在2013年演出了短片《Alice. Under the table》，並在兩年後獲邀參演去國真人版《小魚仙》。然而要數她最轟動的作品，必然是在《權力遊戲》第五季中成為艾美莉克拉克的替身。據Rosie Mac指出，當時她並未能為為Daenerys Targaryen替身試鏡，皆因當天她有模特兒工作，所以她只在Twitter上上載了一張長、金髮的相，之後便有中介公司聯絡她。如今，Rosie Mac近乎沒有作品推出，目前她正營運其Mac Model & Casting Agency公司，成為企業家。如今23歲的Rosie Mac，與丈夫 Josh Breaks及兒子同住。她閒時會在其Instagram上，上載與兒子Zion的互動。

當年18歲的Rosie Mac（右）在《權力遊戲》第五季中成為艾美莉克拉克的替身。當時劇中部份親熱場景都由她處理。（網上圖片）

點擊下圖即睇Rosie Mac靚相！

+ 16 + 15 + 14

點擊下圖即睇其他9位超強替身！