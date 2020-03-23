【死神來了】盤點系列五大「尖叫女王」　呢位索模最多人走寶

由出生於香港美籍華裔導演黃毅瑜執導的超自然恐怖電影《死神來了》（Final Destination），電影在2000年上映時風靡全球，更以約2,300萬低成本製作費下，在全球斬獲超過1億1,200萬美元票房收入，認真厲害。趁這機會，重溫這系列中五位「尖叫女王」的風采。

不經不覺，《死神來了》都踏入20周年。（《死神來了》劇照）

第一集《死神來了》講述男高中生Alex Browning預感到他們準備乘搭的180號班機在起飛後不久將會在空中爆炸，而且機上無人生還。Alex Browning從現實驚醒後，發現周圍出現的細節跟他的夢一樣，於是他因驚慌而吵鬧著要落飛機。最終，他這鬧事也導致部分人跟著她落飛機，當中包括飾演法語課女學生Clear Rivers的Ali Larter 。

因為Alex Browning的緣故，所以有部份學生成功逃過第一次的鬼門關。（《死神來了》劇照）

現年43歲的Ali Larter，她在14歲開始模特兒生涯，並在她21歲時殺入大銀幕，參演《Sharpheroes》。3年後，24歲的她迎來新機遇，獲邀參演第一集《死神來了》。她在3年後，成為唯一一位續演續作《死神又來了》（Final Destination 2）的演員。她也因為參演兩集《死神來了》電影，而獲得「尖叫女王 」稱號。她之後還參演了《生化危機》系列電影，身手及樣貌絕不比女主角「Alice」美娜祖華維茲（Milla Jovovich）遜色。如今育有一子一女的Ali Larter電影產量不多，讓人非常惋惜。

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在《死神來了》上映三年後，推出續作《死神又來了》。這集主演除了只有上一集登場的Ali Larter回歸外，劇組及其他主員都改變。當年25歲的A. J. Cook接演《死神又來了》，並飾演女學生Kimberly Corman，可惜除了《死神又來了》外，之後的作品寥寥可數。而她最為人熟悉的角色相信是在《心理追兇》（Criminal Minds）中飾演高級特別調查員Jennifer Jareau。如今41歲的A. J. Cook跟Ali Larter一樣育有二名孩子，她的11歲長子在去年正式踏入演藝圈。

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接下來是2006年上映的《死神再3來了》（Final Destination 3），電影首集導演黃毅瑜兼編劇Glen Morgan再次回歸。雖然第三集的故事時間設定在首部電影的五年後，而劇情也跟前兩部作品有相連。可是，今集的所有角色都是全新。今次導演找來22歲的Mary Elizabeth Winstead主演。可是，她其實從沒想過演戲，但她在13歲時因為身高關係，而被迫放棄芭蕾舞。最終，她因演出多部知名恐怖片，而被稱為「尖叫女王」。她最新的作品是DCEU的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》。

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《死神4來了》再次由第二集導演執導，今集導演還搞搞新意思，用全高清拍攝，並首次製作成3D版本。今次的故事跟前作無關，主角換成24歲的美國模特兒Shantel VanSanten。雖然這集票房是全系列最高，但深刻程度已經大不如前，而之後Shantel VanSanten的作品都平平無奇。

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最後則是在2011年上映，並由Steven Quale執導的《死神5來了》。今集導演非常不簡單，他早期的工作多數擔任占士金馬倫作品的第二組導演，所以其處女作《死神5來了》被稱為「史上最佳3D恐怖電影」。至於女主角方面，則由25歲的美國女演員Emma Bell擔任。她也因為演出多部知名恐怖片，而被稱為「尖叫女王」。