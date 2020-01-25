【乜代宗師】黃子華十大金句　拆解Be Water︰啲水好醒會搵路走

由黃子華主演的《乜代宗師》終於上映，電影跟早前公開了電影主題曲《上善若水》一樣，對白精心泡製。以下是從戲中所挑戰的十大金句，未知大家又有否留意到嗎？

由黃子華主演的《乜代宗師》能否在賀歲檔一枝獨秀呢？《乜代宗師》

《乜代宗師》無論在電影主題曲《上善若水》及對白上都花了不少心思。除了在首條預告中諷刺現時社會樣樣都造假的「假作真時乜都假」外，原來戲中還有延伸至「代代相傳，代代造假，假到自己都信埋，死不悔改。」是否意有所指，粉絲可以自行解讀。而在《乜代宗師》中，子華神多次借「水」作比喻，叫大家「上善若水，唔好死牛一面頸」，還稱「啲水好醒，自己會搵路走」。新一年，大家記著學習如何成為「水」。

大家記著要成為「水」了。（《上善若水》MV 擷圖）

除了中心思想講「造假」外，還對現今的社會、愛情及科技有所諷刺，如「一隻手唔夠攬個女人，你隻手留嚟畀自己用」及「拳證做嘢，唔使你教」等。最有趣是莫過於戲中子華神跟「兒子」Walter的對話，子華神的最後一句「I Love you 三千」，成功將《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，Tony Stark跟女兒Morgan的經典對白套用，十分有趣。

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