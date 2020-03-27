尼古拉斯基治戀上細30年日本新歡　網民：佢似領養咗個女

現年56歲的奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）早前被指又結識了新女友，外媒影到二人拖住手出街，但另一半竟然非常嫩口，甚至惹來女友未成年的疑雲。 原來尼古拉斯基治的新歡，是一個26歲的日本女藝人芝田璃子，年紀仲細過尼古拉斯基治的29歲大仔Weston Coppola Cage，消息震驚一眾網友。

現年56歲的奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）被爆又結識了新女友。（GettyImages）

尼古拉斯基治近年鍾情亞裔女性，這次他被揭又結識新女友，對方外表非常年輕，嫩口到讓大家一度以為她未成年。據知，女方是現年26歲的日本女星芝田璃子，入行只有3至4年，沒甚名氣。

據日媒報道，芝田璃子生於京都，是小型事務所Picaro Enterprise旗下的藝人，曾有份參演星野源、高橋一生的古裝片《武士搬家好吃驚》，以及堤真一夥拍岡村隆史的《決算！忠臣藏》，但她演的只屬閒角，連電影官網都沒有提到芝田璃子的名字。

芝田璃子身世可憐 從小缺乏父愛

而原來芝田璃子私下的身世都幾可憐，她前年曾在東京電視台的尋親節目受訪，透露她的母親3歲時離家出走，芝田璃子出道入行更特別用了真名，希望能有機會與媽媽見面。

芝田璃子從小因家庭及經濟問題而要入住社會福利署的兒童設施，在小學至中學期間共住了約10年，每年只能與父親見面一至兩次，未知缺乏父愛會否是其中一個愛上尼古拉斯基的原因？

尼古拉斯基治的日本新歡，足足細佢30年，外界更曾惹來女友未成年的疑雲。（GettyImages）

網民：「佢似領養咗個女」

尼古拉斯基治的這位日本新歡，一度曾被外界質疑未夠秤，但經過起底後就發現芝田璃子已有26歲，只是外表和身型都比較年輕，但都比尼古拉斯基治後生足足30年。

有不少網友都話芝田璃子外表太似青少年，尼古拉斯基治「佢似領養咗個女」，又話覺得他們這一對看來很奇怪。

尼古拉斯基治的這位日本新歡，一度曾被外界質疑未夠秤。（GettyImages）

其實，尼古拉斯基治近年鍾情亞裔女性，他在2004年曾與細自己20年的韓裔妻子Alice Kim結婚，婚姻維持了12年。去年他又與日籍化妝師女友閃婚，但婚姻只維持了4日。