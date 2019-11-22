爛片王尼古拉斯基治新戲飾演自己　網民：到底係咩概念？

尼古拉斯基治（Nicolas Cage）曾獲得奧斯卡金像獎最佳男主角，有過不少佳作，但也拍過很多爛片，甚至被封為「爛片王」。 最近，就有消息傳出尼古拉斯基治將會在新作《The Unbearable Weight of Massive Talent》中演出自己，到底是一個甚麼概念？

有「爛片王」之稱的尼古拉斯基治，最近傳出他將於新戲自己演自己。（（《The Runner》劇照））

有「爛片王」之稱的尼古拉斯基治經歷過多年低潮後，終於在2018年主演了一部《狂屠絕路》（Mandy），是部獨立的迷幻電影，當時獲得廣泛好評，仲話好到令電影公司都不捨得將它落畫。

尼古拉斯基治經歷過多年低潮後，終於在2018年主演了一部《狂屠絕路》（Mandy），獲得不錯好評。（《狂屠絕路》劇照）

自己演自己係咩概念？

最近，據外媒報道，尼古拉斯基治正商討出演，由Tom Gormican與Kevin Etten撰寫劇本的新戲《The Unbearable Weight of Massive Talent》。最大的亮點是尼古拉斯基治需要在戲裡演回自己。

電影關於尼古拉斯基治的故事，講述他與10幾歲的女兒關係不好，又背下一大筆債務，雖然尼古拉斯基治極渴望與大導昆頓塔倫天奴合作，但面對現實的困難，他只好不斷接拍大量Cult片。之後有一次他出席墨西哥富翁的生日會，對方表示是尼古拉斯基治的忠實粉絲，最後竟發現對方是大毒梟，綁架了墨西哥總統候選人的女兒，就連自己的前妻及女兒都被牽連。

電影將會以自嘲風格為主，是一部傳記式的虛構電影，據知，劇組已將劇本交給尼古拉斯基治看過，但他並未答實會否接拍。不過影迷聽到這個消息都表現得幾興奮，覺得要在戲裡自己演自己好搞笑，又話好期待尼古拉斯基治的演出。