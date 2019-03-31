尼古拉斯基治再創「驚世」紀錄：第4次娶老婆　4日即悔婚

事業走下坡、財務陷危機後行事作風益發詭異的尼古拉斯基治（Nicolas Cage），上周六才與日裔化妝師Erika Koike申請結婚登記，4天之後的周三，就要求註銷，他這第4段婚姻，壽命只有4天，創下人生中的新紀錄。

尼古拉斯基治與Erika Koike（點圖放大）↓↓↓

尼古拉斯基治在20年前曾是荷李活當紅天王影帝，主演一堆叫好叫座的大片，雖然出身自哥普拉家族、身為「教父」大導演法蘭斯哥普拉（Francis Coppola）姪子的他，在演藝圈內向來有「怪咖」的形象，在事業的最高峰倒是沒太多詭異的行為，各方以為他大紅大紫後，變得更成熟、「正常」，哪知在他事業陷危機、爛片拍個不停後，怪異的性格又再度浮現，讓人無法招架。

據報導名人明星八卦的《TMZ》，他已在周三申請撤銷結婚登記，不願意再繼續這段婚姻。事實上，他和Erika Koike「結婚」的那一天，言行即頗為異常，他腳步遲緩，還喃喃自語，甚至高喊不想結婚，讓一旁的Erika只有維持冷靜，表示自己從未要求他申請結婚，旁人看尼古拉斯基治的神態，推論他應該已經喝醉、精神渙散，他還又突然罵Erika會搶光他所有的錢。他第4度「結婚」的過程有如一場鬧劇，也難怪在他恢復清醒後，馬上採取行動，停止兒戲的婚姻。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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