尼古拉斯基治對亞洲女生情有獨鍾　曾結婚4日就離婚原來誤中騙局

奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）今個月月頭被拍到拖著日本新歡外出，女生外形非常嫩口，甚至一度被質疑未成年，但原來女方是一名身世坎坷的26歲日本女演員芝田璃子。 尼古拉斯基治除了在電影界拍下不少經典之作，他的情路也是相當豐富，結過4次婚，最短的一段婚姻只維持了4 日，近年更獨愛亞裔女生，引來不少網民熱議。

奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）月頭被拍到拖著日本新歡外出，女生外形非常嫩口，嚇親不少網民。（imdb圖片）

現年56歲的尼古拉斯基治，最近又結識了新女友芝田璃子，二人被影到拖住手出街。尼古拉斯基治穿起一身灰色西裝，臉上濃密鬍鬚，左手拿著一隻白鯨的公仔，與芝田璃子年輕的外表造成極大對比。有網民笑指，他的新女友外表似只得12歲，「尼古拉斯基治拿著公仔就像爸爸帶女兒去完遊樂場」、「似領養咗個女」。

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據知，尼古拉斯基治當時是帶芝田璃子，參觀一個他在新奧爾良預先買好的金字塔墳墓，不過有在場人士就透露，他們在那裡參觀了15分鐘就離開。

而其實尼古拉斯基治情路豐富，經歷過4段婚姻，近年更開始對亞裔女性情有獨鐘，4段婚姻就娶了2位亞裔妻子，現在又結識了日本女友，看來尼古拉斯基治真的相當喜愛亞洲女生。

近年更開始對亞裔女性情有獨鐘，4段婚姻就娶了2位亞裔妻子，現在又結識了日本女友。（GettyImages）

對於尼古拉斯基治的獨特口味，有網民就話在荷里活多數亞洲演員都有個固定特質，所以他選的女友也是有種刻板印象的亞洲人長相，又話覺得尼古拉斯基治偏愛「鳳眼、單眼皮的細眼的女生」。同時也有網民批評，只要尼古拉斯基治喜歡便可以了吧。

重溫尼古拉斯基治的歷代另一半：

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尼古拉斯基治在2004年曾與細自己20年的韓裔妻子Alice Kim結婚，婚姻維持了12年，二人育有一子。這也是尼古拉斯基治維持得最長久的一段婚姻，二人離婚時，Alice的好友曾爆料指，是因為尼古拉斯基治的心理狀況出了問題，Alice Kim才會帶走孩子及決定離開他。

上年，尼古拉斯基治就被爆與日本化妝師女友Erika Koike在拉斯維加斯閃婚，但二人的婚姻只維持了4天就離婚，背後的原因更非常荒謬，更藏有騙局。

逐步拆解第4段婚姻點解暗藏騙局？