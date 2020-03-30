【金都】新抗疫版預告後製勁貼地　朱栢康求婚鄧麗欣口罩都不離身

近日新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，特首林鄭月娥更宣布婚禮不得多於20人，婚宴亦要遵循食肆規例，每枱不多於四人，枱與枱之間隔1.5米。 準備拉埋天窗的新人擇晒良辰吉日，訂好婚宴場地，都咪話唔頭痕。電影《金都》最近都趕上潮流，發布「抗疫版」預告，男女主角Edward同阿芳都要戴返個口罩先敢出街。

鄧麗欣在《金都》中飾演在婚紗店職員。（《金都》劇照）

《金都》以婚嫁店舖的金都商場為主要背景，講述在金都商場婚紗店工作的張莉芳（鄧麗欣 飾），與婚禮攝影師男友Edward（朱栢康 飾），感情穩定拍拖七年，甚至已經同居生活。

但莉芳一直躲避婚嫁的問題，Edward有一日向莉芳求婚，滿以為他們會順理成章結為夫婦，卻發現莉芳十年前跟一名陌生中國男子楊樹偉（金楷杰 飾）「假結婚」，助他來港定居生活。可是，莉芳一直未與這位內地男子離婚，讓男女主角感情遇上危機。

男友求婚，她又會如何抉擇？（《金都》劇照）

網民大讚：後製追得上時代抗疫

而近日因為新冠肺炎疫情持續蔓延，今年打算結婚的新人都認真頭痕，政府宣布最近辦婚禮不得多於20人，讓不少新人要臨時將婚宴人數大減。

電影《金都》更製作出「抗疫版」預告，戲中男女主角等演員都戴晒口罩，不少網民大讚後製追得上時代抗疫，「應該要攞獎啦」。

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最新預告可見女主角鄧麗欣無論是上班下班、男主角在家中打機、連求婚時都沒有除罩相見，有女角色在試婚紗都有戴著口罩，最有趣的莫過於在戲中演出Edward媽媽的鮑起靜，有時更有除下一半口罩的特效，相當貼近現時的情況，大家看到一定會很有共鳴。

電影原定於5月7日上映，但暫時未知會否因為戲院關閉而改變之後的上映日期。