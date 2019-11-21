【金馬影展】鄧麗欣主演《金都》　獲李安頒發亞洲電影奈派克獎

由鄧麗欣、朱栢康、鮑起靜、金楷杰主演的香港電影《金都》，今年有參與第56屆台灣金馬影展，而昨晚便傳來喜訊，電影先拔頭籌奪得亞洲電影奈派克（NETPAC，The Network for the Promotion of Asian Cinema） 獎。首次執導的黃綺琳更在李安導演手中接過獎項，她表示能夠從李安導演手中得到這項殊榮十分高興。

鄧麗欣在戲中飾演婚紗出租店店員。（《金都》劇照）

導演黃綺琳再次感謝NETPAC評審們選擇了《金都》，這個獎項對她和團隊都是一個很大的肯定，尤其作為一位新導演，可説是對她往後的電影創作路給予很大的鼓勵。亞洲電影奈派克獎已有29年歷史，由29個會員國組成的亞洲電影促進聯盟所頒發的獎項，藉此獎勵亞洲新晉導演。而《金都》亦於今屆金馬獎獲三項提名，包括最佳新導演黃綺琳、最佳男主角朱栢康及最佳原創電影歌曲《金都》，結果將於今個星期六（23/11）揭曉。

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電影《金都》故事講述坐落於太子的金都商場，以廉價婚禮商品販售聞名。莉芳（鄧麗欣 飾）在其中一間婚紗出租店工作，與店主小開Edward（朱栢康 飾）拍拖多年，並早已同居。當Edward在眾親朋好友見證下求婚，莉芳只能擠出笑臉答應，然而一轉身，她連忙開始尋找「那個人」、更開始想辦法要跟他離婚，原來莉芳從來就不是單身……