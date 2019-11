【金馬影展】鄧麗欣主演《金都》　獲李安頒發亞洲電影奈派克獎

由鄧麗欣、朱栢康、鮑起靜、金楷杰主演的香港電影《金都》,今年有參與第56屆台灣金馬影展,而昨晚便傳來喜訊,電影先拔頭籌奪得亞洲電影奈派克(NETPAC,The Network for the Promotion of Asian Cinema) 獎。首次執導的黃綺琳更在李安導演手中接過獎項,她表示能夠從李安導演手中得到這項殊榮十分高興。