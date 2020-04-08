新冠肺炎｜東奧延期《打死不離3父女》原型　有望可復出再爭光？

印度電影《打死不離3父女》全球大收3億美元票房，在海外市場取得巨大成功，至今仍是印度電影全球票房冠軍，故事講述被逼放棄摔跤的爸爸，讓女兒完成自己的夢想，嚴格訓練自己的女兒，創造出歷史，成為一名金牌選手。 而戲中金牌選手Fatima Sana Shaikh的角色原型，正是奧運銅牌得主Geeta Kumari Phogat，最近接受訪問時表示，眼見東京奧運延期，期望可以再次上陣。不過東奧的資格賽已進行得七七八八，更沒有消息指會重新作賽，到底她的好夢會否落空？

《打死不離3父女》整套電影都非常勵志兼感人，改編印度選手Mahavir Singh Phogat的傳奇故事。（電影劇照）

戲中金牌選手Fatima Sana Shaikh的角色原型正是奧運銅牌得主Geeta Kumari Phogat，她更將摔跤變成印度引以為傲的運動，近日她接受訪問談及自己復出的可能性、從小鍛鍊的經歷，以及因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，東京奧運延期令她增大了奪獎牌的決心。

一名金牌選手的誕生，背後一定流過無數血、汗、淚。（電影劇照）

冇錢買軟墊改泥地練習

Geeta Kumari Phogat是印度首位獲得奧運資格的選手，更在2012年倫敦奧運會上奪得了女子自由摔跤55kg級別的銅牌。近日她就東奧受訪時表示，其實是爸爸讓她成為一名摔跤手，爸爸最希望自己能為國家獲得一塊獎牌，因為爸爸和爺爺都是摔跤手，但來到她這一代，家中除了爸爸並沒有男生，只好代父從軍。又因家境問題，家裡沒有軟墊，只能在村裡的泥地練習摔跤。

Geeta Kumari Phogat的爸爸看到Karnam Malleswari在2000年悉尼奧運贏得一枚舉重銅牌，佔據了國內所有頭條又受到政府的嘉許，所以父親更落力培訓四個女兒。（電影劇照）

最初投入訓練時，Geeta Kumari Phogat的爸爸會在淩晨三點半叫醒她們去訓練，直到第十日，Geeta Kumari Phogat表示自己真的撐不住了，想拒絕練習，但爸爸當然沒有輕易放過她，連說「不」的機會都沒有。

當時她們仍要返學，一放學後就進行訓練，Geeta Kumari Phogat透露最記得爸爸講過：「要麼現在努力訓練，之後輕鬆半生，要麼現在輕鬆，但接下來就要捱苦。」這番說話一直深深的烙在她們在心中，激勵着她們。

Geeta Kumari Phogat表示記得爸爸叮囑自己要勇敢、不要退縮，要為自己而戰，要得變強。（電影劇照）

32歲已為人母想再戰獎牌

事實上Geeta Kumari Phogat今年已經32歲，更是一位媽媽，因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，東京奧運會宣布延期，她稱自己或會復出，但目前最擔心的因素是自己的身體狀態。

因為東奧延期到明年，Geeta Kumari Phogat先會看清楚情況，復出與否更是取決於身體狀態，而她更表明會盡自己之力，加上接觸一項運動這麼多年了，很難一下子就貿然退出，但摔跤始終要求強健的體魄，這才是關鍵所在。

但當想到自己還有機會可以再次衝擊奧運會就很興奮，更希望為自己國家奪取一面金牌，亦想讓自己的孩子知道媽媽的成就，在獲得獎牌、揮舞國旗時，那種感受更是無可替代的。雖然現在東奧宣布延遲一年，但各項的資格賽並沒有宣布推倒重來，所以要爭取再戰，未必這麼容易。

Geeta Kumari Phogat最希望為國家再奪得一面金塊。（網上圖片）