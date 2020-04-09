黃百鳴不滿政府按銀幕資助不公平：好多從業員連$9000都申請唔到

政府早前宣布封閉娛樂場所包括戲院，禁止民眾聚集，8日政府再宣布推出第二輪的抗疫基金，為各行業推出補助，今次終於有電影業界份，演員兼Cinema city戲院老闆黃百鳴就補助一事作出回應。

黃百鳴就政府補助電影業界份一事作出回應。（資料圖片）

黃百鳴先是青示政府對戲院資助有總比無好，政府會為戲院提供一筆過的津貼，會以銀幕計算，每幅為10萬元，事實上一個銀幕少至十幾個位，多至幾百個位都有；還有戲院大細、地區租金平貴，只是以銀幕數量計算。

不過黃百鳴反問點解係10萬一塊？其他大院線戲院多銀幕多，又要有資助上限？直言政府的想法不明不白，理應跟業界開會溝通，才可了解真正需要。

黃百鳴指自己的戲院Cinema city至今沒有裁員或減人工。（資料圖片）

至於講到1375億抗疫補助，整個電影界只有戲院業2000萬補助，但其他電影工作者，就如機燈梳化服，他們大部分只是部頭簽約，無公司無強積金，現在人人無工開，9000元資助又申請唔到，政府又為電影工作者有什麼實質的幫助？

黃百鳴再講到政府要諗得仔細啲、做快啲、多同業界溝通先照顧到更多有需要的人，另外黃百鳴的戲院Cinema city至今沒有裁員或減人工。