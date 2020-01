【家有囍事2020】張智霖爆黃百鳴對演員三大訴求︰周秀娜要全裸！

《家有囍事》系列電影不經不覺來到第四集的《家有囍事2020》,今年電影改由黃百鳴執導,並由張智霖、黃百鳴、張繼聰、周秀娜及陳靜等主演。電影於大年初一正式上映,這意味著電影需要正面迎戰其他賀歲片。然而主演之一的張智霖絕不擔心,並稱:「咁我哋呢次贏硬,安心晒!」為何他對電影這麼有信心呢? 攝:梁碧玲

《家有囍事2020》再以全新組合面世,今次有張智霖及周秀娜參演。(梁碧玲 攝)

說起《家有囍事》,相信大家第一時間都會想起1992年的版本,皆因當年的組合除了成功刷新香港票房紀錄外,戲中的每一個笑位至今都讓人歷歷在目,連主演的張智霖及周秀娜都認為,《家有囍事》是香港人最熟悉的品牌。對於今次的《家有囍事2020》,兩人都希望能把這歡樂延續下去。張智霖還大爆身兼監製、導演及主演的黃百鳴全程放任,由他們自由發揮:「他好放任我們,雖然劇本是他寫,但他任由我們更改…...最有效果就可以,所以我覺得好自由。」

1992年上映的《家有囍事》絕對是經典。(《家有囍事》劇照)

張智霖劇透周秀娜大尺度演出:「佢要全裸演出!」

雖然導演黃百鳴給予演員好大自由度,但都有為他們訂立要求。據張智霖指出,他要在戲中唱一首生日歌、而張繼聰要騷肌,至於周秀娜還要全裸演出:「張繼聰要騷肌,而我就要唱首生日歌,但要用一個比較另類的方法去唱。」之後就大爆周秀娜要全裸演出:「我不知道鏡頭前有幾多可以呈現出來,佢她堅持親身上陣,令人佩服。」張智霖最後還來一次超級劇透,原來這一幕是講述周秀娜沖完涼,只有毛巾圍著身體時遇到壞人入屋,於是就上演了這麼香艷的一幕:「條毛巾甩咗,我在她面前就睇得好開心。」

張智霖在訪問期間突然爆出周秀娜在戲中有大尺度演出,還笑稱拍攝時非常期待這一幕。(梁碧玲 攝)

雖然張智霖好期待這一幕,但周秀娜卻大呻辛苦。她稱:「好多動作戲都由我負責,而由於那場戲好容易穿崩,大家要就機位。未開拍前,我在旁邊已經練到濕晒。」

張智霖跟周秀娜原來不經不覺都合作了五次,但今次《家有囍事2020》才有較多的對手戲。(梁碧玲 攝)

賀歲檔本土、美國大片混戰 張智霖未驚過?

今年的賀歲檔競爭可謂相當激烈,除了有黃子華的《乜代宗師》外,還有由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)主演的《怪醫D老篤》(Dolittle)。張智霖聽罷,並稱:「咁我哋呢次贏硬,安心晒!」他解釋因為《家有囍事》有其固定的基本觀眾,這個優勢其他作品無辦法去追到:「我相信《家有囍事》有其固定基本觀眾,這是一個好大的優勢。從92年的第一部開始,到現在差不多30年。其他都無辦法追到這個基本觀眾群,所以《家有囍事》這品牌有其厲害之處。」難怪張智霖這麼放心。

張智霖及周秀娜主演的《家有囍事2020》將正面迎戰有黃子華掛帥的《乜代宗師》。(《乜代宗師》劇照)

