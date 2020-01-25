【家有囍事2020】張智霖爆黃百鳴對演員三大訴求︰周秀娜要全裸！

《家有囍事》系列電影不經不覺來到第四集的《家有囍事2020》，今年電影改由黃百鳴執導，並由張智霖、黃百鳴、張繼聰、周秀娜及陳靜等主演。電影於大年初一正式上映，這意味著電影需要正面迎戰其他賀歲片。然而主演之一的張智霖絕不擔心，並稱：「咁我哋呢次贏硬，安心晒！」為何他對電影這麼有信心呢？ 攝：梁碧玲

《家有囍事2020》再以全新組合面世，今次有張智霖及周秀娜參演。（梁碧玲 攝）

說起《家有囍事》，相信大家第一時間都會想起1992年的版本，皆因當年的組合除了成功刷新香港票房紀錄外，戲中的每一個笑位至今都讓人歷歷在目，連主演的張智霖及周秀娜都認為，《家有囍事》是香港人最熟悉的品牌。對於今次的《家有囍事2020》，兩人都希望能把這歡樂延續下去。張智霖還大爆身兼監製、導演及主演的黃百鳴全程放任，由他們自由發揮：「他好放任我們，雖然劇本是他寫，但他任由我們更改…...最有效果就可以，所以我覺得好自由。」

1992年上映的《家有囍事》絕對是經典。（《家有囍事》劇照）

張智霖劇透周秀娜大尺度演出：「佢要全裸演出！」

雖然導演黃百鳴給予演員好大自由度，但都有為他們訂立要求。據張智霖指出，他要在戲中唱一首生日歌、而張繼聰要騷肌，至於周秀娜還要全裸演出：「張繼聰要騷肌，而我就要唱首生日歌，但要用一個比較另類的方法去唱。」之後就大爆周秀娜要全裸演出：「我不知道鏡頭前有幾多可以呈現出來，佢她堅持親身上陣，令人佩服。」張智霖最後還來一次超級劇透，原來這一幕是講述周秀娜沖完涼，只有毛巾圍著身體時遇到壞人入屋，於是就上演了這麼香艷的一幕：「條毛巾甩咗，我在她面前就睇得好開心。」

張智霖在訪問期間突然爆出周秀娜在戲中有大尺度演出，還笑稱拍攝時非常期待這一幕。（梁碧玲 攝）

雖然張智霖好期待這一幕，但周秀娜卻大呻辛苦。她稱：「好多動作戲都由我負責，而由於那場戲好容易穿崩，大家要就機位。未開拍前，我在旁邊已經練到濕晒。」

張智霖跟周秀娜原來不經不覺都合作了五次，但今次《家有囍事2020》才有較多的對手戲。（梁碧玲 攝）

賀歲檔本土、美國大片混戰 張智霖未驚過？

今年的賀歲檔競爭可謂相當激烈，除了有黃子華的《乜代宗師》外，還有由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的《怪醫D老篤》（Dolittle）。張智霖聽罷，並稱：「咁我哋呢次贏硬，安心晒！」他解釋因為《家有囍事》有其固定的基本觀眾，這個優勢其他作品無辦法去追到：「我相信《家有囍事》有其固定基本觀眾，這是一個好大的優勢。從92年的第一部開始，到現在差不多30年。其他都無辦法追到這個基本觀眾群，所以《家有囍事》這品牌有其厲害之處。」難怪張智霖這麼放心。

張智霖及周秀娜主演的《家有囍事2020》將正面迎戰有黃子華掛帥的《乜代宗師》。（《乜代宗師》劇照）

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鳴謝：

Hair: Ziggie Law @Muse Hair

Makeup: Hetty Wong

Wardrobe :Junya Watanabe@I.T



Hair by : Amber Tse@IL Colpo Central (On Lan Street )

Make up by : Circle Cheung @NDnCo.

Stylist: Harry Lam

Wardrobe: 3.1 Phillip Lim



Venue：明珠海景