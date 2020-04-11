【新冠肺炎】康城影展6月無法舉行或取消　總監指不考慮網上頒獎

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的影響，3月中已有消息指出，原定5月12日舉行的康城影展開幕禮早已喊停，當時稱會將影展延後到6月底至7月初，不過取消與否，籌委會仍在積極爭取照舊舉行，當時來說似乎尚有希望。

原訂於5月舉辦的康城影展曾表示會照常進行，影展總監Pierre Lescure亦向法國媒體表示，如果4月的情況沒有好轉，今年影展亦會考慮取消。（GettyImages）

不過根據外媒《Deadline》所指，6月底至7月初這段時間對康城影展來說是唯一最合適的時間，要是押後就沒有意義，如果康城影展無法在這個檔期中舉行，很有可能會直接取消今屆影展。

日前康城電影節藝術總監Thierry Frémaux有向外媒《Variety》確認，要是影展無法舉行，也絕不會在網上舉行，事關對於康城影展來說，它的靈魂、歷史、效率等等，都是網上電影節無法展現出來的。他更反問：「網上電影節是甚麼？網上競賽嗎？我們該先問問業內人士同不同意。」

康城電影節藝術總監Thierry Frémaux保證康城影展不會在網上舉行。（Getty Images）

Thierry Frémaux：電影要在大銀幕播放

Thierry Frémaux更反問：「難道我們要在電腦上觀看Wes Anderson或是Paul Verhoeven的電影嗎？不在戲院中觀看《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）或者《靈魂奇遇記》（Soul）嗎？這些電影都為此而延期，就是為了可以在大銀幕上放映，那麼我們為甚麼要在電腦上舉辦影展呢？」

他更指出，電影要在大銀幕上放映，登上各大電影展才是一眾導演們的創作動力，而他相信，身為導演也不希望自己的作品最終僅在一部iPhone上播放。