新冠肺炎｜康城影展延期奧斯卡或會改制　Netflix成最大得益者？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）仍在全球肆虐，20日消息指意大利死亡個案已經超越中國，累積計算高達3405宗案件，影圈當中更有不少荷里活影星確診新冠肺炎，不少電影紛紛喊停暫緩拍攝，加上美國各地戲院近乎全部關門，即將上畫的電影都決定延後上映，減低大爆發和感染的機會。目前奧斯卡金像獎以及康城影展或會改制和延期進行！

2019康城影展金棕櫚獎得主為南韓電影《上流寄生族》。（電影劇照）

據外媒報導，艾美獎頒獎禮原定在6月舉行，但就因新冠肺炎影響，頒獎禮將會延期舉行。而原定5月12日開幕的康城影展，同樣喊停，不過目前就仍未有最新消息得知延期至6月底至7月初，還是最終需要取消，籌委會表示目前仍在想辦法努力爭取舉行，手頭上有多個備選方案，不過就仍未落實，只稱現７時最簡單的做法是推遲，地點不轉仍會在康城。

要是康城影展取消一次，就會少了一些紅地氈上的搞笑場面。（娛樂圈八姐微博圖片）

不過最大影響其實是奧斯卡，奧斯卡主辦方美國電影藝術和科學學院發布聲明指出，在新冠肺炎的疫情下，出於為了電影業的考慮，或有機會改制，奧斯卡正從多方面評估現時難以預料的形勢，可能要做出的改變，接下來將會公布評估的結果。

雖然有人指出現時討論明年的奧斯卡金像獎似乎有些言之過早，事實上對於奧斯卡金像獎的報名安排則有大影響，因為要獲得入圍報名奧斯卡金像獎的資格，必須在規定的一年內在戲院上映至少一星期，但目前絕大多數戲院已經關門，未知道戲院何時可以大規模重開，同時對於多電影上的放映安排亦有重大影響，似乎報名都會成為奧斯卡來年的大變動之一。

去年景甜被5度趕離場都賴死唔走。（視覺中國）

早前入圍奧斯卡的Netflix原創電影《Marriage Story》提名24個獎項。（電影劇照）

事實上Netflix進軍奧斯卡金像獎一事，曾引起史蒂芬史匹柏極不滿，他曾揚言要禁止Netflix參加奧斯卡金像獎，不過在2019年Netflix原創電影《羅馬》入圍奧斯卡最佳影片後，去屆入圍奧斯卡的《Marriage Story》隨即成為了Netflix史上入圍最多獎項的一次，總共有24個獎項。

加上美國總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，多間戲院如AMC、Regal等將關門6至12個星期，有電影公司決定將影片上載到串流平台，藉此補貼滲淡的票房，由雲迪素主演的《喋血戰士》正是其一。

電影公司決定將雲迪素主演的《喋血戰士》上載到串流平台。（官方圖片）

總括來看該做法的最得益者該為Netflix，一來Netflix目前擁有如此龐大的平台，二來早已有一班忠實用戶，三來Netflix早前草擬暫停分享用戶帳號，強制分拆組合可以令Netflix增加收入，加上民眾開始宅在家中觀看影片，更令歐盟呼籲各串流平台暫停播放高清影片，以免過大負荷斷網，換言之已看出有極大量的民眾在家收看影片。

如果奧斯卡改制最大得益者或會是Netflix。（官方圖片）