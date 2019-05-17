【康城影展．紅地氈】景甜5度被趕賴死唔走　網民：臉皮有幾厚？

第72屆康城影展昨日（16日）開幕，由5月14日開始舉行直到5月25日，以《The Dead Don't Die》作為開幕電影，同樣有在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）出現的「古一」大師泰達史雲頓（Tilda Swinton）都有份演出該部開幕電影。不過一眾一綫巨星都被內地一眾網紅搶鏡。

有指施予斐在紅地氈上趕極都唔肯走。（視覺中國）

昨日開幕禮後傳出不少有關今屆康城的消息，例如最平10萬港元就可以踏足康城的紅地氈，有份出演《延禧攻略》的宮女「芝蘭」在紅地氈上「賴死唔走」等笑料，可謂為今次康城開幕「增添不少生氣」。

除了施予斐外，景甜同樣「賴死唔走」。（網上截圖）

原來除了施予斐「賴死唔走」之外，內地女星景甜同樣趕極都唔肯走，首先她已經行得比較慢，多次被現場保安催促向前行，就連後方的嘉賓都已經超車比她快走到紅地氈的尾聲行上樓梯，景甜依然停留在紅地氈的平地上。而且看後有網民表示：「景甜行紅地氈足足兩分多鐘，就被保安接連驅趕3次，她仍居然舊面不改色，扮聽到後移動兩步又再停在鏡頭前面，再瞪大眼睛裝傻甜笑望向保安，究竟臉皮有多厚？」

景甜5度​被趕連環圖：

+ 2

景甜行完紅地氈似乎為自己伸冤寫下「紅毯一分鐘，攝影在哪控？我也不知道，我也不敢問。」（景甜微博截圖）

「古一」泰達史雲頓有份參演的《The Dead Don't Die》為今屆康城影展開幕電影。（視覺中國）

除了笑料之外，現身康城影展的女星也多不勝數，包括Selena Gomez、鞏俐、李宇春、水原希子、景甜，還有康城影展最年輕評審21歲的Elle Fanning等人。Selena Gomez可謂以戰鬥格出席、景甜則着上吊帶Deep V白色長裙、年僅21歲的Elle Fanning以花為主題，着上性感Deep V開胸花花裙兼以花為頭飾、李宇春的打扮更有別昨日，穿上亮片黑裙，感覺高貴很多，而且比起昨日的羽毛裝好多了！

點擊觀看更多靚相：

+ 13 + 12 + 11