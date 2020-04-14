台灣導演鈕承澤性侵案罪成　只賠錢不認罪台北地院判4年徒刑

台灣導演鈕承澤於2018年被控性侵，受害人為目前停止拍攝的電影《跑馬》女工作人員，當時她自行向台北當局提交驗傷程序，再轉交到警局，惟鈕承澤向警方表示和該位女性「正朝男女朋友方向進行的關係」，承認有意追求她，不過該名女子稱跟鈕承澤單單只有工作關係，完全無私交，事發當天亦已明確地拒絕了他。

鈕承澤今被宣判4年徒刑。（視覺中國）

其後檢方在受害人的胸部等驗出鈕承澤的口水DNA，以強制性交罪將其起訴。雖鈕承澤在事後不斷傳訊息給被害人道歉，更賠償過百萬的調解金，但就從未認罪，被害人亦不願接受他的道歉，因此檢方懇請法官判處其3年4月徒刑且不緩刑。今日（14日）台北地院判決鈕承澤4年徒刑，可上訴，檢察官表示鈕承澤不只將錯推予被害人，更始終不肯認罪，這樣的人可能會再犯，不認為他賠錢就可以了事且輕判。

有指鈕承澤曾多次向被害人道歉，但就從不肯承認罪行。（視覺中國）

當時案發經過：

2018年11月23日鈕承澤邀請多位工作人員在他家聚會，當眾人陸續離開時，只剩被害人一人留在鈕承澤的家中，其後鈕承澤要求她坐到梳化上，被害人雖有聽從但同時都有保持距離，不料鈕承澤仍繼續接近被害人，撫摸她的頭髮和背部，更將她壓在梳化上強吻，即便被害人哭求「不要」，但仍被強行脫去衣物吻胸，一手壓住被害人，同時用另一隻手進行性侵。

被害人指控，鈕承澤曾試圖硬上，但因他當時無法正常勃起，最後強逼她口交，而她則奮力緊閉嘴巴且拎轉頭避開，不斷在梳化上哭訴「不要」和「想回家」。突然鈕承澤停下一切動作：「對不起我太急了」、「好，回家，讓你回家」，被害人才馬上穿回衣服離開現場，事後得友人支持才能鼓起勇氣作出提告。

任賢齊鈕承澤相識多年，為對方新戲不惜增肥50幾磅，如今電影停拍，唔少網民為小齊感到不值。

因鈕承澤性侵案而同樣受影響的演員更有任賢齊，張榕容、阮經天以及《偶像練習生》出身的陳立農。任賢齊鈕承澤相識多年，小齊更為電影《跑馬》不惜增肥50幾磅，一日食足6餐，由74公斤增磅至100公斤，更因此而導致血糖和血脂都偏高，勁大犧牲，但就因為2018年12月6日爆出鈕承澤的性侵醜聞案，導致電影停拍且全劇組解散，令小齊白肥一場，浪費苦心。