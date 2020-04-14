新冠肺炎｜湯漢斯首復工驚見髮量超少　「我當時讓人感到不安」

荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）在3月11日宣佈自己與太太麗達韋遜（Rita Wilson）確診新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19），消息震驚全球。 最近，二人已經康復並飛回美國，湯漢斯更已首度復工，現身《Saturday Night Live》做主持，見佢全程都幽默講笑精神不錯，但他脫下帽子竟然驚見髮量比之前稀少多了，又提到當時確診後誰都不敢靠近的心情。

荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）在3月11日宣佈自己與太太麗達韋遜（Rita Wilson）確診新冠肺炎，消息震驚全球。(getty images)

湯漢斯在家中以視像方式，現身經典喜劇節目《Saturday Night Live》，片中可見他在家裡的廚房主持節目，湯漢斯都話在這個地點做節目有點奇怪，但他指出這個本來就是搞笑節目，所以他都會盡量嘗試一下。

驚見髮量變超少

湯漢斯在家中廚房，穿起一身西裝，節目剛開始他就讓大家看看他的新髮型，他剃了頭髮，不過就叫大家不用擔心，因為他是為了電影新角色才剪的，更表示剪了極短髮後，「連洗頭節都省了很多時間。」

湯漢斯與太太最近已經康復並飛回美國，湯漢斯更已首度復工。(getty images)

自爆因為體溫鬧出笑話

湯漢斯又笑指，當時他與太太確診新冠肺炎後，沒有人願意待在他身邊太久，「我讓人感到很不安。」但幸好的是，他與太太已經康復。

重提自己在澳洲拍戲而不幸染病，湯漢斯就自爆一件趣事，他表示當時有醫護人員跟他說「你的體溫36度」，他起初還以為是美國習慣用的華氏36度，之後才發現澳洲是以攝氏做單位，攝氏38度才是不好的，鬧了一個笑話。