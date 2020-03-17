【新冠肺炎】《阿森一族》預知能力再現　13年前預告湯漢斯要隔離

新型冠狀病毒肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐全球，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）、前邦女郎Olga Kurylenko及英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）都不幸相繼染病。最近有網民發現，2007年上映的《阿森一族大電影》（The Simpsons Movie）又再發揮預言神力，預視湯漢斯需要自我隔離。

Tom Hanks確診後即時在個人Instagram上跟影迷公布。（湯漢斯IG）

美國動畫《阿森一族》能預測世界大事，2000年的其中一集《阿森一族》神預言特朗普成為美國總統而成為一時佳話。之後在新型冠狀病毒肺炎爆發初期，甚至有外國網民指出，1993年播出的其中一集也預視了新型冠狀病毒肺炎的爆發。沒想到近日有外國網民發現，《阿森一族大電影》神預言湯漢斯需要自我隔離的畫面。對於當時網上瘋傳《阿森一族》成功預知了病毒大爆發，《阿森一族》編劇Mike Reiss幽默回應：「所有關於《阿森一族》神預測的事都是愚蠢的，但《阿森一族》成功預視了。」

點擊下圖回帶《阿森一族》預知神力！

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湯漢斯與太太接受治療後已出院。(getty images)

當時《阿森一族大電影》由David Silverman執導，故事講述當時Homer Simpson意外污染了春田市的湖水，環保局局長下決定把整個鎮炸毀，而這決定讓鎮上的居民遷怒於Homer Simpson一家，並把他們趕走。Homer Simpson一家雖然離開了，但他們一心贖罪，於是尋求方法阻止炸毀整個鎮的決定。除了Homer Simpson一家外，當時為電影客串的還有美國著名搖滾樂隊Green Day及奧斯卡影帝湯漢斯。

有網民指《阿森一族大電影》成功預視湯漢斯需要自我隔離的情況。（《阿森一族大電影》劇照）

Homer Simpson一家遇到湯漢斯時，湯正在為大峽谷國家公園拍攝新廣告。當時他稱：「美國政府失去信譽，所以借我提高信譽。」當時他還有一句：「這是湯漢斯，如果你見到我真人，請你遠離我。」就是這一句被網民稱為神預言湯漢斯需要被隔離的情況。有粉絲直言：「《阿森一族》在不同兩集中成功預視了新型冠狀病毒爆發，以及湯漢斯需要自我隔離的畫面？這動畫真的預視了太多事情！」