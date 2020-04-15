新冠肺炎｜湯漢斯夫婦確診症狀差別大　與使用受爭議藥物治療有關

荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）與老婆麗達韋遜（Rita Wilson）在上月中公布，二人在澳洲確診新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19），幸好二人經過隔離及休養，近日已康復並飛回美國。 麗達韋遜最近接受外媒訪問，就透露兩公婆的患病過程，原來她與湯漢斯的症狀差別很大，更分享了用藥的感受。

3月12日，美國著名演員湯漢斯（Tom Hanks）透過社交網站公開自己及妻子Rita Wilson確診的消息，他們身處澳洲籌備新戲，確診後接受觀察和隔離。圖片攝於2012年9月24日，湯漢斯與妻子出席活動。（Jordan Strauss / Invision / 美聯社）

麗達韋遜接受CBS的晨間節目視像訪問，她透露患上新冠肺炎期間，「我感到極度疼痛，非常疲倦不適，不想被別人觸碰。」去到第9天，她甚至高燒至將近39度，「前所未有的感到發冷」，之後也失去了嗅覺和味覺。

湯漢斯（Tom Hanks）的老婆麗達韋遜（Rita Wilson）最近接受CBS的晨間節目視像訪問，透露患上新冠肺炎期間的感受。（ritawilson/ig圖片）

二人同樣確診但症狀差別很大

然而，她與老公湯漢斯的症狀卻很不同，「他沒有發高燒，沒有失去味覺或嗅覺，但仍然需要我們花費相同的時間來對抗病魔。」

而患病期間，醫生為麗達韋遜處方了頗有爭議的藥物「氯奎寧」，她透露自己不確定這藥是否對她的康復有幫助，但她就得到嚴重的副作用。「我得到了極端的副作用，我感到非常噁心、暈眩，連肌肉感變得非常軟弱。」

荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）與老婆麗達韋遜（Rita Wilson）在上月中公布，二人在澳洲確診新冠肺炎。（ritawilson/ig圖片）

所以她認為對抗新冠肺炎時，用藥要格外小心，加上現時其實都未知對抗這病時用「氯奎寧」是否安全。麗達韋遜表示她與湯漢斯現時已經免疫，所以他們都捐了血，幫助研究疫苗，現時二人感覺身體正常。