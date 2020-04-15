李力持公開《唐伯虎點秋香》劇本手稿　爆鞏俐有個奇怪習慣

雲雲周星馳電影中，《唐伯虎點秋香》應該是最受歡迎的頭三名，星爺傾力演出固然居功至偉，其他角色的表演亦為電影生色不少。 當年身兼導演及編劇的李力持，近日拍片談《唐伯虎點秋香》鮮為人知的事情，當中提到飾演「秋香」的鞏俐的一個鮮為人知奇怪習慣，另外仲公開電影劇本的珍貴手稿。

李力持（左3）相隔多年後為鞏俐（右3）平反。（李力持微博）

1993年上映的《唐伯虎點秋香》大收逾4000萬，為年度票房冠軍，亦成為周星馳的代表作之一。身兼導演及編劇的李力持近日拍片講關於這部電影的趣事，先爆料指當年已是當紅演員的鞏俐全無架子，隻身來港拍戲連一名同行助手都沒有，靠一名叫「媚媚」的娛樂版記者為她打點。

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有不少觀眾批評鞏俐在《唐伯虎點秋香》的表現相對不佳，木口木面不夠搞笑，李力持就為她平反，指鞏俐十分敬業，每日准時出通告，表現絕對出色。但他亦指出鞏俐有個奇怪習慣，拍攝期間發現對方日日著同一條大紅花褲子，著足一星期都沒有換，他忍不住問鞏俐為何不換褲，鞏俐笑說自己有幾條一模一樣的褲子可以替換。

網上曾盛傳祝枝山一角本由梁家輝飾演，但知道要油黑全身後，梁就拒絕演出，星爺找來陳百祥頂上，跟對方說顏料好容易洗掉，豈料陳百祥洗了足足4小時，自此便拒絕跟星爺合作。（電影截圖）

此外，《唐伯虎點秋香》有首大家耳熟能詳的《燒雞翼》歌曲，由周星馳、「朱茜」朱咪咪及「寧王使」朱鐵和合唱，李力持透露朱鐵和的部份其實是由他代唱，皆因配音時朱鐵和沒有獻聲唱歌，由導演頂上。此外，李力持亦分享了幾頁《唐伯虎點秋香》的劇本手稿，考考大家是否認得出邊場打邊場戲。

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