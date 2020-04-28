驚天營救｜雷神12分鐘廝殺戲勁過John Wick　導演拍出狂野式暴力

Netflix近年製作了不少高質的原創劇集，可惜電影方面的製作似乎比預期中差，在云云的原創電影中只有入圍奧斯卡的《愛爾蘭人》（The Irishman）、《婚姻故事》（Marriage Story）及《教廷白煙》（The Two Popes）獲得不錯的評價。不過由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演、羅素兄弟（Russo Brothers）合作的新戲《驚天營救》（Extraction）成功掀起熱話，更憑精彩的動作場面成功揮低多套韓劇，佔據點播排行榜首位，絕對不會浪費兩小時！

電影在4月24日在Netflix上架。（Netflix圖片）

電影由荷里活著名的特技指導Sam Hargrave首次執導，並由Joe Russo擔任編劇。故事主要講述黑市僱傭兵Tyler Rake（Chris Hemsworth飾）因兒子患上淋巴癌病逝而走不出負面情緒，巧合地接到印度毒梟兒子被綁架的工作，被派到孟加拉營救毒梟的兒子Ovi。一向無所畏懼的Tyler知道這場任務非常危險，但為安全救出Ovi而拼盡全力，在身陷危機四伏的地下世界時，同時為他來深思自省的機會。

有齊槍戰肉搏爆破 動作場面同John Wick有得揮

《驚天營救》被評為近年最觸目的軍戰題材電影之一，戲中有大量暴力血腥打鬥及槍戰場面。同《殺神John Wick》一樣，將格鬥技術融入搶戰，加上在印度、孟加拉的窄巷及住宅取景，在有限的空間中拍攝爽快血腥的搏殺戲，絕對令觀眾眼前一亮。而導演兼動作指導Sam Hargrave亦特別設計了一連串快狠準的打鬥動作，亦由較空曠的地方運用槍械戰鬥，快速移動到民居埋身體肉搏，靠動作節奏的遞進來帶動觀眾的刺激感。

雖然電影在爛番茄上只有不算特別高的70%，但觀眾似乎非常滿意，更有影評人大讚野蠻式的打鬥場面媲美《殺神John Wick》，而觀眾還將電影比喻為電玩「Call of Duty」版本的《殺神John Wick》及《救參96小時》（Taken）。

12分鐘打戲「一鏡到底」製作超認真

雖然電影除了Chris Hemsworth之外，沒有其他巨星陣容或強勁製作班底，但製作想當認真，而首次執導的Sam Hargrave更瞓身拍攝驚險的動作場面。在電影37分鐘開始長達近12分鐘的「一鏡到底」打鬥戲亦讓觀眾拍案叫絕。雖然導演在訪問時指當中都有幾個細位有剪接過，但從車內外去到房間和梯間的埋身肉搏，再由高空墜落到地面的爆破場面，都由Sam親自跟隨拍攝。Sam透露這場戲由構思、設計動作至拍攝完畢歷時5個月，更表示在正式拍攝前要預先拍攝多次及剪接過，才能正式埋位。另外，為了讓觀眾看到最身歷其境的動作場面及捕捉最好的近鏡，甚至不惜將自己綁在飛車的引擎蓋上。

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「雷神」親身肉搏跳崖 唔使剝衫都型到爆

整套電影由Chris Hemsworth擔正，戲中除了在《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演警長Jim Hopper的David Harbour之外，沒有其他巨星級演員。雷神在拍攝電影前積極操Fit體能，更親身上演大部分的肉搏戰，而那場12分鐘「一鏡到底」的高難度埋身搏殺戲，都由Chris一口氣拍攝多次才能完成。電影中還有海量大特寫，雖然Chris沒有脫衣Show肌，但粉絲們絕對能夠欣賞到雷神的魅力！

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