盤點《古惑仔》6大最傳神反派人物　最惡之爭非烏鴉與𡃁坤莫屬

香港本土漫畫《古惑仔》曾經改編成多部電影，日前漫畫發行最後一期，看到大結局主要角色聚首，已感動了不少粉絲。 《古惑仔》電影系列是香港人的集體回憶，戲中的經典人物，尤其一眾反派也是相當讓影迷深刻，不如就來回顧一下以下6位《古惑仔》最傳神的惡人角色。

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香港本土漫畫《古惑仔》曾經改編成多部電影，香港人的集體回憶。（網上圖片）

由牛佬主編的漫畫《古惑仔》由1992年4月創刊，至今已經連載28年，發行了2335期。漫畫陪伴不少香港人成長，由漫畫改編的同名電影系列，亦在兩岸三地爆紅。

漫畫迎來大結局，故事初段提到台灣毒蛇幫的形勢，一如以往提起政治的背景，形容毒蛇幫靠攏政權、取悅藍綠兩邊陣營獲利。而主角陳浩南在「中環大戰」後受重傷，退隱江湖到老撾養傷，與賽雅過著平淡的日子。

漫畫《古惑仔》經連載28年，日前出大結局，看到大結局主要角色聚首。（翻拍漫畫《古惑仔》）

《古惑仔》系列電影中有不少經典的角色，鄭伊健的陳浩南、邱淑貞的丁瑤、黎姿的細細粒、黃秋生的大飛、吳志雄的大佬B、吳君如的十三妹及陳小春的山雞等，是不少影迷的集體回憶。

趁漫畫來到最終章，不如就來回顧一下《古惑仔》系列電影中，最奸最恐最殘暴、同時演得最傳神的6大惡人，相信頭兩位最狠黑幫大哥，也非「烏鴉」和「𡃁坤」。

盤點6位《古惑仔》最奸險惡毒的大反派：