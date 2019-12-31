《古惑仔》漫畫即將結局代表完結？同你數仲有三大可能

牛佬在專欄公布《古惑仔》三日刊將於半年內正式完結，結局將安排陳浩南與立花正仁的大對決，這本由九二年創刊的漫畫，正式劃上句號。

有人問，《古惑仔》為何要大結局？港漫的大結局只有一個原因，就是銷量問題！收支不平衡！其實坊間上五本簿本漫畫都經營得十分辛苦，加上近年運動令報攤數量大減，相信繼《古惑仔》之後，其他四本亦會陸續停刊。

但筆者相信《古惑仔》不會就這樣終結的，甚至「古惑仔大宇宙」會更加精彩。

（《古惑仔》圖片／香港漫畫書網提供）

一、影視

大陸版《古惑仔》電影因政策問題正式中止，但大陸以外的網劇積極推動中，或者有日在Netflix重遇陳浩南。

二、遊戲

《古惑仔》角色扮演遊戲開發中，聽說明年暑假後會上缐，這次是類似電腦遊戲中那種玩法，到時可以重新體會當年玩一代時的感覺。

三、網漫

筆者收到消息，《古惑仔》可能會以另一個方式出現，例如好似《金蒙空》以網上漫畫連載，甚至找其他漫畫家合作推出外傳，就算美漫一樣，可以用不同平行宇宙令《古惑仔》角色復活。

故事才剛剛開始；山雞、水靈、耀揚、地中海、太子...返來囉！

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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