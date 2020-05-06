金像獎2020｜場記買咖啡到億萬大導　曾國祥︰從不喜歡爸爸的演出

由曾國祥執導，周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》，電影合共獲得12項金像獎提名奪8獎，導演可謂居功至偉。作為曾志偉的兒子，曾國祥演過不同類型的作品，但與父親相比，他就是沒有太多讓人留下心刻印象的作品。然而隨著《七月與安生》的誕生，大家開始留意曾國祥執導的作品，而去年上映的《少年的你》，進一步突顯出他執導的功力。

由周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》共獲得12項金像獎提名。（《少年的你》劇照）

搞笑角色演得出色

曾國祥作為演員，拍過不少搞笑電影，當中包括《大丈夫》、《AV》及《飛虎出征》等。曾國祥在《AV》中，與黃又南、徐天佑及周俊偉等人，齊齊為實現夢想，「度水」請來日本女優拍攝AV。除了《AV》外，曾國祥在《飛虎出征》中飾演蝦米，他與杜汶澤、余文樂及鄒凱光，自行組織了一場代號「淫戰」的秘密行動︰過大海召妓。戲中曾國祥最讓人印象深刻是因誤擦上「神油」，令下體長時間勃起。而更搞笑是他暗地裡原來是同志，於是出征行動變成四出尋找男妓替他「降溫」。

曾國祥演出過不同類型的電影，相信《AV》讓讓人深刻。戲中他有一幕用口及舌頭扮女性下體。（《AV》劇照）

雖然曾國祥演過不少搞笑角色，但他在去年出席《與香港電影人對談》分享會時表示，他在小時候不喜歡看父親的電影，因為他的角色總是「鹹濕」或「蝦人」：「作為他的兒子，見到不好受。」曾國祥續稱，長大後終於明白這是演員的本分：「我之後都演呢類角色，可能我生得似佢。」

曾國祥在《飛虎出征》中飾演蝦米，他雖然是一名同性戀者，但仍繼續執行「任務」。（《飛虎出征》劇照）

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+ 8 + 7 + 6

演員跟導演各走極端

作為導演的曾國祥就似判若兩人，其作品風格，如《戀人絮語》、《七月與安生》及《少年的你》，截然不同，變得非常踏實。2016年上映的《七月與安生》，導演曾國祥就憑電影，在不同頒獎禮上，如金馬獎及金像獎上，獲得提名。雖然他最後與大獎無緣，但卻造就戲中兩位女主角，周冬雨及馬思純，雙雙獲得第53屆金馬獎最佳影后寶座。

曾國祥執導的作品與他演出的作品，其風格截然不同。（《七月與安生》劇照）

曾國祥的導演夢其實在21歲開始，當年他由父親介紹，到陳可辛導演的電影公司工作。在這裡，他負責沖咖啡、做資料搜集及跑腿送菲林。他之後獲升為場記，再獲提拔至第二副導演。曾國祥在10年前執導的《戀人絮語》，讓他獲得金馬獎最佳新導演提名。

榮升十億大導

除此之外，去年上映的《少年的你》叫好叫座，在去年11月2日，即電影在中國上映第9天，就衝破10億大關。最終，電影在中國票房收超過15億人民幣，位列2019年度中國內地票房第九名。在電影衝破10億大關的兩日後，曾志偉出席香港主題電影展時，談到兒子曾國祥如今的成就。他笑稱：「他有今天的成就，就是因為他沒有我的影子。我不能放他在我身邊，所以我把他交給陳可辛，把曾寶儀交給張小燕，別人去帶他們比較好。」這就是曾志偉成功之道。

由曾國祥執導的《少年的你》，電影在中國票房收超過15億人民幣。（《少年的你》劇照）