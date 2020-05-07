金像獎2020｜曾國祥《少年的你》奪最佳導演　靠黃敏奕愛心牛扒？

電影
撰文：
最後更新日期：

第39屆香港電影金像獎昨日（6日）在網上公佈得獎名單，《少年的你》橫掃8獎成大贏家，曾國祥奪得最佳導演，電影更包辦最佳電影、最佳編劇，周冬雨更成功封影后。

曾國祥的老婆黃敏奕事後也在網上發文，分享兩年前在重慶探班時的相片，恭喜曾國祥得獎。

《少年的你》在第39屆香港電影金像獎共奪8獎成大贏家，男女主角導演皆奪獎。（《少年的你》劇照）

《少年的你》成為今屆金像獎大贏家，榮獲８項大獎包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳攝影、最佳服裝造型設計、最佳原創電影歌曲。導演曾國祥表示衷心感激：「很感謝香港電影金像獎給我和團隊的肯定，這個劇組對我來說就是一個樂園，多謝一眾台幕後的付出。我覺得青春和少年很難能可貴，能把我眼中的少年世界表達出來並得到評審和觀眾的喜愛、認可，這是我作為電影人的幸福所在。」

《少年的你》橫掃8獎，成今屆金像獎大贏家。（電影劇照）

曾國祥的太太黃敏奕之後都在IG分享兩年前，她到重慶探《少年的你》班的照片，相中看到曾國祥與兩位主角一樣剃了頭，一邊吃黃敏奕煎的牛扒一邊工作，黃敏奕留言指：「當時的你已經瘦了好多，頭髮也隨着劇情剃光了。去探班前我問你有甚麼想要的，你説已經好幾個月沒吃到正式的煎牛扒。」黃敏奕指出，她煮好之後以為老公會一如以往馬上吃掉，但對方竟然吃兩口就放下繼續埋頭苦幹。

黃敏奕表示她永遠不會忘記老公當時多努力多認真的樣子，「我對你的欣賞有點超越了我對你的愛，恭喜最佳導演」。

金像獎完整賽果｜《少年的你》掃8獎成大贏家　周冬雨爆冷封后
金像獎｜《叔‧叔》太保封帝回顧50年演藝路　有兩種角色堅拒接拍
金像獎2020｜《叔．叔》區嘉雯奪女配角　曾三度封劇后正職係老師
【金像獎2020】特刊集結準帝后人像畫　鄭秀文郭富城鄧麗欣最全神
金像獎2020｜易烊千璽少年走紅非僥倖　曾被指顏值低拖垮男團人氣
金像獎2020｜太保榮獲最佳男主角　自爆初入行深得洪金寶大哥關照
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。