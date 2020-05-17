【加勒比海盜】第六集尊尼特普冇得留低？　主角換上美女超級英雄

由尊尼特普（Johnny Depp）主演的《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影，雖然電影評價每況愈下，但全球票房成績仍然理想，五集合共為迪士尼帶來超過45億美元收入。目前迪士尼正籌備《加勒比海盜》第六集，而消息不時傳出，指今集將不會再見到由尊尼特普飾演的Jack Sparrow，電影監製近日透露最新消息。

由尊尼特普主演的《加勒比海盜》系列電影，來到第六集，或沒有了標誌性角色Jack Sparrow。（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

《加勒比海盜》系列監製Jerry Bruckheimer近日接受外國傳媒《Collider》訪問時，透露了《加勒比海盜》第六集的最新消息，並指劇組正非常努力完成劇本初稿：「我們目前正在撰寫劇本初稿，希望我們能盡快完成，並交給迪士尼，希望他們會喜歡這故事。」

《加勒比海盜》系列監製Jerry Bruckheimer（右）近日透露第六集的最新消息。（IMDb 圖片）

可是，當被問到尊尼特普會否繼續參演《加勒比海盜》第六集時，他的答案或讓尊尼特普的粉絲相當失望：「我們正在開發階段，我們不確定尊尼特普飾演甚麼角色。」唯他最後都「留一手」稱：「我們等著看吧。」

其實在去年十月曾傳出， Ted Eilliot及Craig Mazin已撰寫新劇本，好讓本系列電影能重啟，並有傳有女性為主角。早前，有外媒報導指，Karen Gillan將成為新一集的主角。

有傳Karen Gillan將成為《加勒比海盜》第六集的主角。（Getty Images）