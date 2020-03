【加勒比海盜】家暴案現轉機　迪士尼回心轉意續讓尊尼特普擔正？

飾演Jack Sparrow的尊尼特普(Johnny Depp)可謂《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列電影中的靈魂。其系列首集《魔盜王決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)在2003年上映時口碑載道,還讓尊尼特普入圍角逐第76屆奧斯卡最佳男主角,可惜之後的續作無以為繼。雖然該系列在全球票房上仍取得成功,可是,愈來愈多聲音要求迪士尼在新一集把Jack Sparrow換走。