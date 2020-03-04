【加勒比海盜】家暴案現轉機　迪士尼回心轉意續讓尊尼特普擔正？

飾演Jack Sparrow的尊尼特普（Johnny Depp）可謂《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影中的靈魂。其系列首集《魔盜王決戰鬼盜船》（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl）在2003年上映時口碑載道，還讓尊尼特普入圍角逐第76屆奧斯卡最佳男主角，可惜之後的續作無以為繼。雖然該系列在全球票房上仍取得成功，可是，愈來愈多聲音要求迪士尼在新一集把Jack Sparrow換走。

尊尼特普曾憑Jack Sparrow一角，入圍角逐第76屆奧斯卡最佳男主角。（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

安芭赫德（Amber Heard）在2016年時，公開指控前夫尊尼特普家暴後，後者形象插水，這讓迪士尼有意與尊尼特普劃清界線，避免《加勒比海盜》系列電影受拖累。之後安芭赫德公布了她臉上滿是傷痕的照片，聲稱是尊尼特普向她臉部扔手機而造成。雖然當時尊尼特普否認，但安芭赫德仍然獲得500萬美元的賠償。

尊尼特普受家暴案拖累，有傳迪士尼計劃在新一集《加勒比海盜》電影「飛起」他。（《魔盜王決戰鬼盜船》劇照）

尊尼特普、安芭赫德對簿公堂 互揭瘡疤

目前尊尼特普仍然有官司纏身，雖然之前有對尊尼特普有利的證據出現，指安芭赫德曾在錄音中承認她曾對尊尼特普使用暴力，然而數日前又有新證據顯，尊尼特普曾向好友保羅比特尼（Paul Bettany）傳短訊，指他想燒死前妻安芭赫德。雖然這官司最後由誰勝訴仍然是未知之數，但有粉絲開始轉軚，力挺尊尼特普。近日外國傳媒報導，連迪士尼都有回心轉意的跡象。據該報導指出：「尊尼特普在最近的官司中得到逆轉，及公眾對他的支持，迪士尼的高層開始遊說他回稱。」

尊尼特普及安芭赫德有過一段婚姻，而兩人曾經很恩愛，經常一起出席活動。（Getty Images）

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雖然如此，但目前仍沒有任何官方消息。而在去年十月，迪士尼宣布新一集《加勒比海盜》電影將由系列編劇Ted Elliott聯同《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）編劇Craig Mazin合力炮製。而當時有消息指，迪士尼打算找女角色Redd代替Jack Sparrow，而Redd是迪士尼加勒比海盜遊樂設施的代表。或者在新一集，影迷有機會見到Jack Sparrow與Redd聯手。