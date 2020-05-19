阿諾舒華辛力加38年前爆肌相翻紅　網民：目測至少有E cup

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）是荷里活的傳奇大隻佬，他曾經更是職業健美運動員，由於新冠肺炎疫情肆虐，他經常都在Instagram與粉絲互動，教大家在家Keep fit秘訣。早前他與兩隻寵物驢子和迷你馬的生活引起大家注意，連帶最近他在年輕時代拍下的一輯爆肌寫真，亦在網上再度爆紅，網民紛紛讚嘆他一身紮實的身材。

阿諾舒華辛力加在《獨闖龍潭》中的名場面。（電影劇照）

上月，阿諾舒華辛力加的女兒嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）被爆與「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），結婚不夠一年就成功做人，現年72歲的阿諾即將榮升外公，不少影迷都為阿諾感到高興。

阿諾舒華辛力加，早前就拍片示範如何留家抗疫，更在片中大晒兩隻寵物驢子「Lulu」和迷你馬「Whiskey」在家的生活。（schwarzenegger/IG圖片）

阿諾舒華辛力加除了拍過不少經典動作電影，他年輕時更是健身運動員，15歲就開始健身，拿過不少健美獎，贏過歐洲先生、宇宙先生，世界先生等。

現年72歲的他依然寶刀未老，不時親自在ig教大家做運動keep fit，更爆笑示範他的「一字馬拉筋」動作，留言指柔軟度非常重要，但其實那是一對假腳，勁幽默。

阿諾教大家抗疫不忘要保持鍛鍊好身材，最近他的一輯在年輕拍下的家居風爆肌寫真就再獲網民注意，大家都讚這位健美先生體格精奇，完美展示筋肉人的美態。

據知，這輯寫真是在阿諾35歲時拍下的，在家及海邊拍下的寫真，當中大家特別驚嘆阿諾的大胸肌，有女網民笑指阿諾的胸肌比她的胸部更大，更指「目測應該有E cup」，勁讚阿諾的身型和線條都是無懈可撃。

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50年前的訓練今時今日仍然有效

其實，阿諾受訪時曾指2018年時一度險死，他先後曾做過6次心臟手術，做第6次時情況突然很差，危在旦夕，最後經過搶救才撿回命仔，後來已很快康復，經過手術後他更注意飲食，會減少吃肉，多吃蔬菜和水果。

他曾經接受訪問時透露，「我做的肌肉訓練與50年前一樣，但它們仍然有效。 我吃的是50年前吃的同樣的食物，現在它仍然有效。」他強調健美運動與其他任何運動都很相似，要成功的話，一定要百分之百專心於訓練、飲食和保持好心理狀態。