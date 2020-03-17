新冠肺炎｜曉治積曼洗手片被轟　網民惡搞阿諾舒華辛力加搶埋廁紙

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，近日不少外國明星相繼爆出確診，當中包括荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）、占士邦女郎Olga Kurylenko、飾演《雷神奇俠》守橋者Heimdall的Idris Elba，以及《權力遊戲》的演員Kristofer Hivju目前正接受隔離，疫情爆發令人擔憂，世界衛生組織（WHO，下稱世衛）終於出招拍片呼籲勤洗手，更有明星響應「SafeHands」Challenge。

Tom Hanks跟老婆Rita Wilson確診肺炎，日前上傳合照跟影迷報平安。（IG圖片／tomhanks）

「SafeHands」Challenge很簡單，只要拍攝一條洗手片上傳到Twitter再tag 3位朋友要他們跟着做便可，當然不可忽略洗手的重要性，如要使用洗手液、正確搓手、再洗乾淨即可，透過明星以及網絡力量來呼籲全球人民保拎雙手潔淨，減低感染機率。

Katy Perry則在IG Story叫人Stay home。（Katy Perry IG擷圖）

當中「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、The Pussycat Dolls成員Nicole Scherzinger都有拍洗手片，而世衛總幹事譚德塞更有在Twitter直接Tag上Katy Perry，以及韓國人氣男團BTS防彈少年團一同加入挑戰，Katy Perry在2月初都有在微博上拍片聲援中國，雖然目前未見她有拍洗手片，但就有在Instagram限時動態轉發寫有「Stay Home」（留在家中）的帖文。

曉治積曼在個人Twitter上傳洗手示範片。（Hugh Jackman Twitter截圖）

而「狼人」曉治積曼其實在14日已經拍過一條洗手片，不過就被網民指出他在搓洗手液時沒有關水，直指他浪費，逼得他將第一條片刪除再拍過，他更寫下「重拍，你們非常正確，要關上水喉同時洗手，醒目且健康地來對待自己和地球。」

阿諾舒華辛力加強逼自己隻狗仔Cherry跟佢學洗手。（Arnold Schwarzenegger Twitter擷圖）

另外，阿諾舒華辛力加在個人Twitter上傳一條洗手片，教埋佢隻狗Cherry如何正確洗手，不過狗狗就唔多想理佢，一味拎轉頭想走開。阿諾更寫下「我嘗試去教Cherry去洗手，但我覺得你們應該比起牠應該更加留心。小心安全，勤洗手，聽從醫護及專業人士意見，而不是人講咩就做咩，一起減慢疫情並去保護大家。」最後更有加上COVID-19的Hashtag，事實上都有不少網民在阿諾舒華辛力加的影片下留言，提醒他不要浪費水，更有網民改圖笑指當他每日洗手126次，每次20秒就會變成《未來戰士》中的機械手，以及將《獨闖龍潭》中他持大炮的照片，換成持有12卷廁紙，暗諷大家都要開始搶廁紙。

+ 7 + 6 + 5

曉治積曼洗手教學：

阿諾舒華辛力加洗手教學：