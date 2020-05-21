花樣年華｜王家衛珍藏絕密舊照曝光　梁朝偉與張曼玉大牌檔開餐

由王家衛執導，梁朝偉及張曼玉主演的經典作《花樣年華》，今年踏入20周年，電影4K修復版原定會在第73屆康城影展的「康城經典」修復單元中上映，可惜遇上新冠肺炎疫情影響，康城影展未能如期舉行。日前，電影公司就在網上公開了一開王家衛珍藏的絕密舊照，讓影迷回味。

《花樣年華》由梁朝偉及張曼玉主演，電影今年正式踏入20周年。（《花樣年華》劇照）

第73屆康城影展原定會在本月12日至23日舉行，《花樣年華》的4K修復版原本安排在「康城經典」修復單元，在昨日（20日）上映，慶祝電影上映20周年。可惜影展受到新冠肺炎疫情影響，未能如期舉行。

1. 梁朝偉憑《花樣年華》奪得第20屆香港電影金像獎最佳男主角。（《花樣年華》劇照）

而王家衛旗下的澤東電影，就在微博上載一張導演珍藏，《花樣年華》開機日拍下的照片，留言指「花樣年華首映二十周年 #獻出一張導演珍藏開機日照片。時光荏苒，不變花樣年華。Are you going out tonight？」相中可見梁朝偉及張曼玉穿著戲中服飾，在大牌檔吃飯。

網民紛紛表示很期待《花樣年華》重映。《花樣年華》20年前首次在康城亮相，男主角梁朝偉獲得康城影帝，藝術指導張叔平、攝影師杜可風和李屏賓就獲得「最佳藝術成就大獎」。

2009年《花樣年華》獲美國CNN評選為「最佳亞洲電影」第一位。2019年，《花樣年華》更獲英國《衛報》選為「21世紀最佳影片100部」第5名。