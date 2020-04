由王家衛執導;梁朝偉及張曼玉主演的《花樣年華》,電影今年正式踏入20周年。早前,網上流出了這隻「周慕雲」人物模型。這隻公仔維妙維肖,連梁朝偉太太劉嘉玲在微博上都分享了這則消息。可是,據澤東電影表示,從沒有授權去製作模型,並已經交由律師處理。

《花樣年華》由梁朝偉及張曼玉主演,電影今年正式踏入20周年。(《花樣年華》劇照)

劉嘉玲昨日在微博上撰文:「花樣年華 周慕雲 In the mood for love -Chow Mo Wan(Tony Leung chiu Wai) 1/6 size Fall set Limited edition 20​​」。這隻限量版「周慕雲」只有20隻,而模型的輪廓及表情都跟梁朝偉非常神似。原來製造者大有來頭,是由韓國大師Jong Hyuk Park所製作,他曾為Hot Toys製作多款超級英雄人物模型。可是,據澤東電影表示,原來他們從沒有授權任何人去製作這「周慕雲」人物模型,目前已轉交律師處理。

劉嘉玲都有在微博分享「周慕雲」人物模型圖輯。(劉嘉玲微博擷圖)