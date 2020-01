《Empire》嚴選21世紀100部最佳電影　《花樣年華》唯一香港代表

英國著名電影雜誌《Empire》日前公布了21世紀百大最佳電影,20年過去,究竟21世紀百大最佳電影冠軍又會屬於哪部電影呢?大家的心水有沒有上榜呢?立即揭曉結果。

《花樣年華》獲《Empire》選為21世紀百大最佳電影第91名。(《花樣年華》〉劇照)

相信大家最關心的是究竟香港電影能否打入《Empire》的21世紀百大最佳電影之一。答案是有的。由王家衛執導,並由梁朝偉及張曼玉主演的《花樣年華》(2000),獲選為21世紀百大最佳電影第91名,是香港唯一一部入圍的作品。除此之外,還有不少亞洲電影入圍百大最佳電影排行榜。當中由宮崎駿執導的《千與千尋》排名最高,獲選為21世紀百大最佳電影的第15名。

導演李安有兩部作品入圍,當中包括《臥虎藏龍》及《斷背山》。(《斷背山》劇照)

除此之外,首位獲得奧斯卡最佳導演獎獎項的亞洲導演李安,其作品《臥虎藏龍》及《斷背山》(Brokeback Mountain)均入選成為21世紀百大最佳電影,前者排第90名;而後者則排第54名。值得一提的是,由美國著名獨立導演Richard Linklater斷斷續續耗時12年拍攝的《我們都是這樣長大的》(Boyhood)則排第29名。

《千與千尋》是亞洲電影入中排名最高的作品。(《千與千尋》劇照)

另外,不少Marvel電影宇宙的作品都榜上有名,當中包括《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)、及《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)、《美國隊長2》(Captain America: The Winter Soldier)、《鐵甲奇俠》(Iron Man)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)及《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)等。

《復仇者聯盟3》是Marvel Studios中排名最高的作品。(《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照)

點擊21世紀百大最佳電影頭10位及部份作品的排名!