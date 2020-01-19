《Empire》嚴選21世紀100部最佳電影　《花樣年華》唯一香港代表

英國著名電影雜誌《Empire》日前公布了21世紀百大最佳電影，20年過去，究竟21世紀百大最佳電影冠軍又會屬於哪部電影呢？大家的心水有沒有上榜呢？立即揭曉結果。

《花樣年華》獲《Empire》選為21世紀百大最佳電影第91名。（《花樣年華》〉劇照）

相信大家最關心的是究竟香港電影能否打入《Empire》的21世紀百大最佳電影之一。答案是有的。由王家衛執導，並由梁朝偉及張曼玉主演的《花樣年華》（2000），獲選為21世紀百大最佳電影第91名，是香港唯一一部入圍的作品。除此之外，還有不少亞洲電影入圍百大最佳電影排行榜。當中由宮崎駿執導的《千與千尋》排名最高，獲選為21世紀百大最佳電影的第15名。

導演李安有兩部作品入圍，當中包括《臥虎藏龍》及《斷背山》。（《斷背山》劇照）

除此之外，首位獲得奧斯卡最佳導演獎獎項的亞洲導演李安，其作品《臥虎藏龍》及《斷背山》（Brokeback Mountain）均入選成為21世紀百大最佳電影，前者排第90名；而後者則排第54名。值得一提的是，由美國著名獨立導演Richard Linklater斷斷續續耗時12年拍攝的《我們都是這樣長大的》（Boyhood）則排第29名。

《千與千尋》是亞洲電影入中排名最高的作品。（《千與千尋》劇照）

另外，不少Marvel電影宇宙的作品都榜上有名，當中包括《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）、《鐵甲奇俠》（Iron Man）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）及《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）等。

《復仇者聯盟3》是Marvel Studios中排名最高的作品。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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