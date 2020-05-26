低成本恐怖片《The Wretched》登美國票房冠軍　美女配角搶晒鏡

受新冠肺炎疫情影響，荷里活大片被迫延期上映，雖然當地尚有少量戲院營業，但票房就所剩無幾。剛過去的周末，低成本恐佈片《The Wretched》在北美59間戲院上映，斬獲18萬6000美元（約145萬港元），逆市下成為票房冠軍。

低成本恐怖片《The Wretched》成北美票房冠軍。（影片截圖）

電影講述男主角Ben的鄰居有日捕獵到一頭鹿，自此怪事連連，鄰居家的孩子不時躲到Ben的家中，而別家人的孩子亦陸續失蹤，但似乎沒多少人關心。Ben發現鄰居門外有一個奇異標誌，加上鄰居不時從地牢拿出一袋又一袋垃圾，驅使Ben闖進鄰居家查個究竟。最終Ben發現鄰居被一妖魔控制，四出獵殺孩子給妖魔食用，雖然Ben成功拯救自己的弟弟，但阻止不了妖魔繼續控制其他人。

影評話略嫌驚嚇度不足。（影片截圖）

《The Wretched》於去年舉辦的Fantasia國際影展中舉行首映，到今年5月才正式上映，至今收約55萬美元票房。美國疫情屬全球最嚴重，大部分人不敢入戲院，造就了在室外搭建的汽車影院誕生，觀眾駕車到指定地點，停泊在空位留在車箱內欣賞電影，相對安全得多。

美女Gabriela Quezada Bloomgarden好搶鏡。（電影截圖）

舞蹈員出身，身材好Fit。（Gabriela Quezada Bloomgarden Instagram）

《The Wretched》的口碑屬中規中距，雖然故事有創意，但妖魔的背景鋪陳略嫌不足，驚嚇效果唔夠喉，被美女演員Gabriela Quezada Bloomgarden搶晒鏡。舞蹈員出身的Gabriela是危地馬拉與愛爾蘭混血兒，17年開始參與戲劇演出，憑著亮麗外型漸漸獲得觀眾關注，想睇佢更多靚相，立即點擊下圖！