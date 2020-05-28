《孤城淚》影評：借《孤星淚》之名寄意　每個年代都有悲劇與不公

親愛的朋友，請謹記，世界上沒有劣種或惡人， 只有壞的耕種者。 維克多．雨果（Victor Marie Hugo）

維克多．雨果於1862年撰寫作品「孤星淚」（Les Misérables）的其中一句，寫下了十九至二十世紀法國社會主義的實況，小說被改編成多部電影與舞台劇作品。比較為人熟悉的電影版本，是1998年由Liam Nesson與Uma Thurman等主演，以及2012年由曉治積曼（Hugh Jackman）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）等主演的版本。 是夜觀看這部由法國導演Ladj Ly執導的首部劇情長片，以「孤星淚」作為故事的取材，寫下今天法國社會的不同現狀。《孤城淚》從人民的分歧走到社會的混雜，探討彼此之間的衝突，抑壓沉重的無奈，這究竟是誰的錯？

《孤》片故事發生於2018年，法國奪得世界盃冠軍後的一天，剛被調派到巴黎郊外蒙費梅伊（Montfermeil）的反犯罪警隊的Stéphane Ruiz，這天他跟隨同隊伍的Chris與Gwada一起出巡，了解當地的嚴重犯罪情況。警察與市民的關係，一直都處於水深火熱之中，更因為他們對不同種族的歧視和偏見，彼此經常發生互相之間的衝突。後來，Stéphane等人本來只為調查一宗馬戲團的小獅子偷竊案，但是這卻引來一連串的混亂和爭執，最終卻演變成一場意外，導致警民之間的關係非常緊張…

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還未進場觀看此片之前，其實一直都十分好奇，為何電影會以「Les Misérables」命名呢？在腦海裡，《孤星淚》是一部音樂劇，甚至是一部以十九世紀為背景的電影，為何會變成一部海報上以法國嬴取世界盃，眾人民在香榭麗舍大道歡呼慶祝，引申著今日法國社會作為題材的電影呢？這也是此片讓人有感興趣進場的原因之一。

《孤城淚》以法國嬴取世界盃，眾人民在香榭麗舍大道歡呼慶祝，引申著今日法國社會作為題材。（《孤城淚》電影劇照）

影片以2018年球迷們拿著法國國旗，懷著興奮愉快心情，一起追看世界盃的時刻作故事的開端，在街上歡呼的人民們，不分膚色，不分國籍，均舉國歡呼，國旗飄揚，眾人高唱馬賽進行曲，愉快地慶祝。正當這份高昂的氣氛瀰漫之際，鏡頭一轉便轉到主角Stéphane身上，他走到巴黎郊區Montfermeil，開始新的工作崗位，在這一天，市鎮裡龍蛇混雜，警察與市民關係惡劣，導致社會動盪，最終只會形成連串的反擊。他以旁觀者的角度，揭開了警察與市民之間的關係，反映出現實法國的社會景象。

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《孤》片的氣氛十分緊張，層層推進的故事舖排，營造著很沉重的壓迫，難以相信這是Ladj Ly首部編導作品，他在電影中充分地展現著劇情的張力，寫實的影像，從本來平平無奇的日常，漸漸帶出意想不到的嚴重問題，帶動著強烈的震撼，觀看電影之時，深深地被影像抑壓著，心情一直地沉澱直至完結的一刻，久未解開，一直地在自我反思。

《孤》片的氣氛十分緊張，層層推進的故事舖排，營造出很沉重的壓迫感。（《孤城淚》電影劇照）

電影的劇情裡，提及了法國於2005年10月的巴黎騷亂事情，導演Ladj Ly同年亦執導過一部關於這件事件的紀錄片《365 Days in Clichy Montfermeil》，從第一身的角度，記下了當時的情況，更為有說服力。《孤》片便是以這事件作為藍本，以劇情描寫在當地所發生的情況。

巧妙地，「孤星淚」的部份故事情節，就是發生在Montfermeil，導演亦是在該地成長，一脈相承，為影片添上強烈的說服力。片中其中的一位黑人少年，利用無人駕駛機拍攝了當中的意外發生經過，這角色仿似是導演的化身，從現實走到虛構的影像裡，重現當時的情況，以及過後所引申而成的衝突事件。

（《孤城淚》官方海報）

《孤》片以一場歡樂愉快的鏡頭作開端，片末則以一場沉重壓迫的衝突事件作收筆，這樣的首尾呼應的敘事方式，倒是出乎意料之外，這突顯出影片的完整結構，開放式的結尾，讓觀眾作出多一點的思考空間。這一場黑暗暴動的情節，沉重得令人喘不過氣來，看得咬牙切齒，直到最後一個鏡頭，導演也沒有一個給予答案，只以文中的第一句句子作結尾，就是要觀眾自行閱讀，誰勝誰負，重要嗎？

觀畢電影離開影院的一刻，沉重的心情久未平復，縱使看過不少這類題材的電影，但是《孤》片卻是有一份令人難以解開壓迫情緒的觀感。導演透過《孤》片，寫實地描寫今天社會面對的種族與階層問題，探討人性善惡，整體佈滿著繃緊和沉重的氛圍，人與人之間是否應該要充滿仇恨呢？能否互相被受尊重呢？這是電影最後帶來的訊息，讓觀眾們自我反思。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​