以私謀權：凜冬烈火外必煲Netflix紀錄片！大數據=政治武器的世代

在社交平台上畀的Like、每一次的關鍵字搜尋與消費喜好，商家都能即時掌握，作為他們打造市值上兆元商業帝國的依據。創造出這種新規則的「幕後主腦」，便是劍橋分析公司（Cambridge Analytica）。他們取得你的資料，同時也掌握了控制權。２2018年的Facebook、劍橋分析事件個人資料外洩案震驚世界，《以私謀權》（The Great Hack）將揭露各方關係人的心路歷程，一探此事件幕後一連串的黑暗秘辛。

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你有沒有想過，現在只要一上網，之後的所有「行為」都將成為大數據資料庫當中的其中一環。而這個「行為」包括的是你曾經查詢過的事情、想買的東西、在Facebook上畀的Like以及留言等等，都成為了你在網路上的一個資訊點，而這當然是隱私的一種。然而，你卻在渾然不知的情況下失去這些操控權。商人為了讓廣告可以精準的放在你眼前，其實每個人在網上都是一連串資訊所判斷出的商品，是無法想像的價值，《以私謀權》就是一個警號，它確切的告訴我們，當這些資訊從一般廣告到能夠影響一個國家元首的選舉時，這何嘗不是一種戰爭的開始？

2016年的美國大選中，特朗普便是靠着利用大數據分析的策略贏得總統寶座。當這些資訊從一般廣告到能夠影響一個國家元首的選舉時，這何嘗不是一種戰爭的開始？（Getty Images）

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2018年的Facebook隱私風暴，牽扯出的就是劍橋分析（Cambridge Analytica）這間數據分析公司，他們在2016年成功幫助現任美國總統特朗普（Donald Trump）當選。除此之外，有更多證據顯示他們與英國脫歐的事情有莫大的關係。

劍橋分析透過Facebook所收集到的資訊針對每個人做分析，判斷他們喜歡或討厭的事物，甚至到政治立場通通都可以在大數據分析當中得知，並且在針對每一個人的立場做出最合適的廣告素材，做到非常精確的投放廣告。試想想，我們每個人在Facebook上面看到的廣告與文章都不同，正是依照我們平常喜愛看的內容類型，畀Like、留言、分享通通都被記錄下來，所以劍橋分析只需要對症下藥就能夠改變每個人的行為，甚至左右大局，包括美國總統大選。

這部紀錄片明確提到Facebook與劍橋分析之間千絲萬縷，這也正是在2018年Facebook被重創的原因，因為他們之間似乎存在着一些不道德關係，這大大影響了Facebook的信譽。然而，Facebook的使用人數有因此下滑許多嗎？

沒有，很多人每日一樣照舊碌Facebook，照畀Like、照留言同Share，因為社會普遍對於這類事情還沒有相對應的知識去了解，也不知道自己身上的無形資產正被竊取所以毫不在乎，如同紀錄片中有人想知道到底劍橋分析手上握有多少關於自己的資訊，最後公司雖然執了笠但依舊沒有查到，這表示這些公司擁有的資料，有着多麽不可告人的秘密。

世界各國正在面臨這種資訊站的困擾，每天都有一些假新聞出現混淆視聽，各黨各派的支持者也都有着越來越激進的言論，甚至從網路到現實世界也有人真正受到影響，這是非常可怕的。如果在這些行為的背後，其實我們都正在受到他人操控——因為每天出現在我們眼前的假新聞，假廣告素材，只為了改變你的思想與立場，而當人們還被這些假訊息而產生對立與爭端，完全沒想過背後的大數據分析，通通都是以一種「我比你更了解你」的概念來擊敗我們，這是一種無形的攻擊，而且是非常強大的攻擊。

大數據分析，通通都是以一種「我比你更了解你」的概念來擊敗我們，這是一種無形的攻擊，而且是非常強大的攻擊（《以私謀權》劇照）

有興趣就看看吧，《以私謀權》雖然不會讓你得到什麼娛樂，但你能從每一個環節了解個人資料的重要性，一間數據分析公司是如何透過這些數據來演算你是一個什麼個性的人、喜歡什麼討厭什麼，當這些數據的計算結果比你更了解你自己時，這將會成為改變世界的致命武器。

片名：以私謀權（The Great Hack） 導演：Karim Amer, Jehane Noujaim 級別：16+ 類型：紀錄片 年份：2019 片長：114分鐘 推薦：9分

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】