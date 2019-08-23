盤點6套各地「抗爭片」　不止美國、智利仲有港產電影

隨着近日反修例訴求持續延燒，令世界各國的目光不約而同聚焦香港這樣一塊彈丸之地。當政府的政策引發人民的不滿，大聲地展開訴求就是一種權力，但我們都希望能夠以和平的方式來進行溝通與談話，過多的謾罵與動粗對於事情本身並沒有幫助，希望這件事情可以和平落幕，雙方都可以找到一個可以接受的方式結束。在同一片土地下的人，這時候該做的不是團結一致嗎？今天盤點了幾部以「人民的聲音」為題材的電影，道出一個國家的根本——不是政府，而是人民。

1. 我們的青春，在台灣（Our Youth in Taiwan）

（《我們的青春，在台灣 Our Youth in Taiwan》官方宣傳海報）

太陽花學運又被稱作318學運、佔領國會事件，是指在2014年3月18日至4月10日期間，由台灣大學學生與公民團體共同發起的政治運動。這次運動由抗議學生主導，佔領位於台北市的立法院，還曾一度嘗試佔領行政院。抗議運動的主要原因在於《海峽兩岸服務貿易協議》遭強行通過審查，而該協議被反對者視為將損害自身經濟，並且強化了中國的政治影響力。其他參與運動理由還包括要求民主程序、反對自由貿易等。

「希望我們的國家可以被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為一個台灣人最大的願望！」紀錄片導演傅榆的感謝致詞讓我非常感動，今年的金曲獎最佳男歌手Leo王也以出生在台灣是非常幸福的事情，擁有自由創作的權力為榮。《我們的青春，在台灣》紀錄下台灣不只有野百合學運，同時土生土長的台灣人，同樣沒有失去是非的判斷能力，這就是人民的聲音。

2. 馬丁路德金：夢想之路（Selma）

（《馬丁路德金：夢想之路 Selma》官方宣傳海報）

1965年3月7日，南方基督教領袖會議的Hosea Williams，和學生非暴力協調委員會的John Lewis帶領600多人，從塞爾瑪步行87公里前往州首府蒙哥馬利市。遊行只走了6個街口，到達埃德蒙·佩特斯橋時，州警衛隊和當地執法人士便圍堵了手無寸鐵的遊行人士，有的甚至騎着馬，用棍棒、催淚彈、繩索、鞭子毆打人群。他們將人群驅趕回塞爾瑪。John Lewis被打暈。有其他16人被送入醫院。被打人群中包括AmeliaRobinson，她是當時民權運動的中心人物。8月6日，美國總統詹森簽署了1965年投票權利法案。該法案撤銷了人頭稅、文化考試和其他相關註冊考試。就使用相關考試的州郡，法案要求聯邦政府加以監督。非裔美國人註冊時若是受到阻撓，可以上訴當地或州法院。

無論你的膚色是什麼，政府都應該保有你身為人的權利，沒有人應該比較低等，人權成為了必須要給予的權力，《馬丁路德金：夢想之路》訴說了在黑人爭取人權的過程當中最重要的一環，成功讓美國黑人從此享有平等投票權，成為美國民主發展史的轉捩點。

3. 驕傲遊行​ （Beyond Gay: The Politics of Pride）

（《驕傲遊行​ Beyond Gay: The Politics of Pride》官方宣傳海報）

為同性戀發聲達30年歷史的溫哥華同志大遊行總監肯柯蘭以「榮耀」為主題，不畏普世價值的反對與殘酷鎮壓，在全世界各地以同志遊行的方式，展開一連串爭取平等人權的同志運動。從同志運動發源地紐約開始，到全世界最大規模的巴西同志大遊行，甚至橫跨美國洛杉磯、波蘭華沙、莫斯科、伊斯坦堡、斯里蘭卡、多倫多....等城市。

至此，同志大遊行已超越了單純的政治行動，並成功的影響了全世界。同志運動不只是彩虹旗與華麗的主題派對，更是關注全球人權平等極重要的革命行動。在他們持續不懈的努力下，即使面對來自各國輿論的反抗與血腥鎮壓，仍然獲得人權組織的高度重視，更為全世界注入跨越性別、真正人權平等的真諦。

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4. 向政府說不 （NO）

（《向政府說不 NO》官方宣傳海報）

經歷多年軍事強人皮諾切特的獨裁統治，1988年智利舉辦公投，人民要用「Yes」或「No」決定未來八年是否繼續受強人統治。面對壓逼的政權，還有麻木冷漠的人群，反對黨領袖請來年輕廣告人，動用一系列廣告和宣傳來傳達反抗信念，喊「No」要自由。這一回，他們的戰場就在人民眼皮底下，讓視覺尬政權，奔放彩虹圖案對上冷硬政治口號，用想像力解放鐵幕之下停止跳動的心。

「快樂本身，還有什麼比快樂更快樂？」人民的聲音與國際間的壓力，成功讓智利從獨裁統治成為民主國家的重要時刻。

5. 1987：逆權公民（1987: When the Day Comes）

（《1987：逆權公民 When the Day Comes》官方宣傳海報）

1980年代，身為首爾大學語言學系學生會會長的朴鍾哲，投入校內反對全斗煥政府獨裁統治的民主抗爭活動，同時試圖為1980年爆發的光州事件平反。朴鍾哲於一次活動集會中被捕，並遭治安機關非法拘禁；審問過程中，他始終拒絕供出同夥的下落，並因此遭當局指為赤色分子，並刑求拷打。朴鍾哲最終於1987年1月14日上午11時左右在治安機關以水刑逼供期間窒息，經吳演相醫師確認死亡，得年21歲。朴鍾哲死亡的消息最初遭當局刻意封鎖。事跡敗露後，韓國境內爆發大規模的民主抗爭運動，史稱六月民主運動。

相關的六月民主運動有非常多部的電影，每部電影講的時間點都不同，而主角的角色也都不同，像是《逆權大狀》當中的律師，《逆權司機》當中的司機為了讓光州的事情被曝光而冒險，《華麗的假期》以人民為主題的大型抗爭，透過電影的紀錄讓我們無法忘卻這些曾經發生過的事，並珍惜現在得來不易的民主。

6. 十年（Ten Years）

（《十年 Ten Years》官方宣傳海報）

《十年》由五則各自獨立的電影組成，並各自由不同導演拍攝。電影主要描述香港民主人權、言論自由與本土文化遭到侵蝕的狀況，進而預言十年後（2025年）香港可能的狀態。起源來自香港導演伍嘉良的紀錄片《趁還有墟》，在紀錄片拍攝時，因頻頻接觸香港街坊鄰居，互相交流對香港現況的唏噓，逐漸醞釀出想法，延伸出本土獨立電影中的5個故事，帶出10年香港的省思：究竟10年過去，香港的社會進步或是裹足不前？

其中，郭臻導演的《浮瓜》描寫中國政府為了在香港推行國家安全法，政府竟然自導自演，在五一節慶日上演刺殺議員的恐怖攻擊事件，希望藉此強調推行國家安全法的必要性。黃飛鵬導演的《冬蟬》描述一對戀人無力抗爭拆遷，保育的建築走至盡頭，只好將消失的一切製成標本。歐文傑導演的《方言》則是描寫香港本土計程車司機，因為不會講普通話遭到歧視，藉此顯露香港本土語言遭到鄙視，與哀悼香港本土語言的流失。

周冠威導演的《自焚者》描寫追求港獨者認為，英國有責任幫香港人討回公道，因此抗議人士在英國駐香港領事館前自焚，希望藉此行動發聲，喚醒香港人的自覺意識。有人知道香港有本地農場、有本地蛋嗎？伍嘉良導演自己的作品《本地蛋》，則以香港本地雞蛋農場的生存比喻香港本土價值的消逝，不過，此時的香港孩童卻變身紅衛兵，檢舉批鬥不應該存在的香港舊文化等等。

能夠用電影來記錄抗爭是一件相當幸福的事情。到底由什麼時候開始，連可否記得這些過去都成為需要被允許的權力？雖然身處的國度不同，但對於正確的事情與錯誤的事情應該是相同的，你可以支持你想支持的國家甚至法條，但我們也有說不的權力，能夠擁有不同的聲音互相碰撞，不也是民主給予我們的人權之一嗎？

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】