火口的二人影評｜性愛戲從飯桌做到巴士　床戰畫面不夠美令人失望

早前因為疫情關係戲院停開了一段日子，最近很多餓壞了的影迷都蜂擁到戲院睇戲，其中一部日本三級電影《火口的二人》就最具話題。

《火口的二人》事先張揚戲中會有17場激烈性愛，從客廳做到巴士，看畢整部戲，激情戲不算拍得很唯美，女主角瀧內公美又不算標準美女般養眼，到底戲中哪些賣點最吸引觀眾？

瀧內公美與柄本佑在片中有多場裸露性愛戲。（《火口的二人》劇照）

《火口的二人》由荒井晴彥編導，炳本佑、瀧內公美主演，改編自直木賞作家白石一文的禁忌小說。故事講述一個即將成為人妻的直子，回到老家秋田，與前度男友賢治重逢。

直子神女有心，拿出二人當年拍下的性愛黑白寫真，坦言特別想念賢治的身體，結果他們約定在直子結婚前瘋狂做愛，享受肉體合奏帶來的歡愉。

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男女主角由客廳做到房間，第一天是女生做主動引誘賢治，之後就激起了賢治的情慾，開始做到欲罷不能。從家裡浴室、飯桌、到移動中的巴士、酒店、後巷，尺度相當大，難怪瀧內公美都話拍戲時，幾乎沒有換衣服的問題，因為她經常都沒有穿衣服。

瀧內公美主演的直子，神女有心，拿出二人當年拍下的性愛黑白寫真，挑逗男主角。（《火口的二人》劇照）

接近20場的性愛場面，男女主角全裸露毛，他們決定把握當下的時間，重拾青年時期的激情。看完整部電影，激烈情慾場面的確幾衝撃眼球，難怪這部禁忌愛慾之作，轟動日本影壇。

片中節奏就如很多日本電影那樣慢，露骨的床戲的確激烈，但畫面上其實不算很唯美，男女主角交歡的場面只能說是拍得很自然，但觀感上不是很優雅。

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瀧內公美樣貌外表不算很標緻和亮眼，不算是大家眼中的標準美女，連串床戲更不時看到她身上的蚊赧、痘疤等，激戰時的姿態生硬，睇落其實有點礙眼。

或許導演就是營造一種自然，就似一對平常男女交歡的感覺，所以沒有拍得太花巧，身體上的瑕疵，也沒有刻意去修飾，但整體一連串的床戲卻沒有拍得很挑逗，也不算能帶觀眾想入非非。作為一部禁忌愛慾的作品，確實有點失色。

回看舊日那張火山口的海報，末日將至，把握當下，再次去愛，追尋舊日的刺激和渴望，彌補今天彼此之間的心境空乏。（《火口的二人》劇照）

如果要數《火口的二人》的賣點，可能要數故事的隱喻及含義，才算是比較扣人心弦的部分。電影設定在2011年的「3.11大地震」事件之後，一對舊情人的重逢，連串的激烈性愛戲，帶出日本人在社會上的迷失。

男主角吊兒朗當，失業幾年，女主角也只是打散工為主，一路看一路感受到日本人在社會上的迷失，有一種末日感。

男女主角決定把握當下的時間，重拾青年時期的激情。（《火口的二人》劇照）

因為經歷過天災，直子和賢治就似「世界末日」將至前，抓緊機會順從身體的想法，擺脫道德的束縛。其中一場比較深刻的戲是直子和賢治，在床上赤裸著聊天，他們終於敞開心扉，坦白大家當年分手主因，以及揭穿他們是堂兄妹的亂倫關係。

電影結尾講到日本富士山將會發生大爆發，繼311之後，日本人將要如何面對嚴重的大災難？或許《火口的二人》的末日感，故事的隱喻道出災難在人民心中埋下的傷痛，內心的恐懼，失去人生目標的空虛感，這些含義比起一連串的床戲才更好看、較扣人心弦的看點。

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