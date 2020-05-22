《火口的二人》內地版？大陸村姑愛野戰　山洞解放原始性慾望

近年來，描述中國農村生活發展的現代電影基本絕跡。有幸看到這部充滿藝術表達和人性思考的電影，足以讓人欣喜。真的是一部良心之作——《美姐》

一部很生猛、很大膽、很騷氣、讓人看了臉紅心跳又止不住沉思的電影。豆瓣評分7.8分。通俗點說，這是一部“你搶我初戀，我睡你全家”的復仇故事。或者說，這是一部“姐夫和小姨子”的偷情故事。

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+ 10 + 9 + 8

因為影片中涉及到大西北的二人臺演唱，平添了特別多生猛又原始的欲望氣息。截取部分唱曲，大家自行感受下。

十七八的大閨女，水呀麼水靈靈，哪一個後生呀，不想抱住親一親。抱住了小妹妹，一疙蛋就XXXX，半夜你叫門，XXXX給你啊！

這些，全都是當地公開演唱的曲兒。如今全都是國家重點保護的非物質文化遺產。除了這些唱曲，片中的情節、攝影、臺詞，無一不充滿著這種原始的生猛力量。

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+ 8 + 7 + 6

鐵蛋兒的性啟蒙，來源於廁所。美姐正上廁所，他就闖了進去，當著他的面兒，美姐毫不避諱、也不羞澀。來源於濕糯的嘴巴。美姐嘴對嘴喂他吃東西，他乖乖的躺她懷裡。來源於赤裸的肉體。

美姐和丈夫赤裸裸的躺在床上，他沖了進去：“美姐，你不是說以後嫁給我呢？”美姐當他是個小屁孩，誰知道他那麼早就知曉了人事。

因為某個歷史事件，二人臺被禁止演唱，美姐就離開了鐵蛋家她走的時候，鐵蛋依依不捨的跟在後邊，跟出了老遠。時過境遷，美姐再回來的時候，已經成了風韻猶存的半老徐娘。鐵蛋也不是當年的小屁孩了，在黃土高原的風吹日曬下，他長成了一個特別特別滄桑的漢子。倒是美姐的三個女兒，一個比一個水靈。

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+ 11 + 10 + 9

一對眼，鐵蛋就相中了美姐的大女兒。三個女兒都在上廁所，老大出來的最慢，鐵蛋就默默圍觀了人家系腰帶。後來，又是偷帶人家去看電影，又是月夜相會玩兒親親。最後，在一個陽光透亮的下午，他背著大女兒猴急的鑽進了野草深處的山洞裡……從此之後，野草堆、小山洞、紅薯窖就成了他們的約會之地。

後來事件敗露，倆人赤身裸體的被美姐丈夫逮到了……父母一怒之下，將大女兒嫁去了蒙古。鐵蛋完全不能接受這個現實，又是哭又是鬧，整個人幾乎失心瘋。病了好久，醒來就沖著美姐大喊：“你大女兒不嫁給我，你必須得嫁給我。”最終，美姐將自己二女兒嫁給了他。

二女兒是個啞巴，和鐵蛋毫無感情，平時相處也沒什麼交流。兩個人的洞房，是這樣的。婚後沒多久，鐵蛋為了逃避，跟著來村兒裡的二人臺劇組走了。遠走他鄉，四處巡演，舞臺上嬉笑怒駡，一腔心事自己嘗。眼看生活平靜了下來，美姐的三女兒又追了來。

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+ 7 + 6 + 5

這個女兒，時髦、活潑、大膽。為了跟到劇組找鐵蛋，她跟她爸鬧彆扭，當眾就敢脫內衣。當年，鐵蛋和她大姐的事兒在她心中生根發芽。 逐漸就喜歡上了這個有情有義的男人，哪怕這男人，如今已經成了她的二姐夫。

在劇組，她先是毫不顧忌的親暱的挽手。之後是在舞臺上不按常理的親他一口。最後，直接發展成赤身裸體的站他面前誘惑他……一家子，一個媽，三個女兒，都和鐵蛋糾纏不清。（在此，心疼下美姐的丈夫，一秒鐘）沒有倫理，沒有道德，這個熱情似火的小姨子，讓鐵蛋再難招架。

二女兒被丈夫遺忘，被母親捨棄，一直都是默默的，孤獨的。本來就不如意的婚姻，又因為自己那熱情似火的小妹，搖搖欲墜。鐵蛋最終是選擇了她，還是那極具誘惑性的三女兒呢？小編就不劇透了，感興趣的到片中去體驗吧。

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