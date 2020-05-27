《火口的二人》影評：激烈性愛下的靈慾交戰　深埋着311永遠的痛

自從2011年的「3.11大地震」事件過後，不少日本導演都會透過其執導的電影作品，從劇情裡加入對於311後，日本所面對的不同面貌與改變，通過這種形式，對事件進行反思和惦念。是夜觀看這部改編自白石一文小說作品，荒井晴彥執導的電影作品，就以一對舊情人的重逢，對性與愛的摸索，寫下今天日本社會人與人之間的迷失。《火口的二人》在「世界末日」將至時，二人的感情重燃，活在當下，寫下彼此心境的空虛與寂寞。

《火》片故事講述離開家鄉生活的賢治，一天收到父親的電話，得悉他的舊情人直子準備要結婚，著他回家參加她的婚禮。一天，賢治與直子相見，這一對在曾經愛得轟烈的男女，現在仿似陌路人般。然而，一本曾經記下他們曾經相愛的寫真，一絲不掛的相片，讓他們埋藏內心的愛與慾再次燃起。但是，這段重燃的關係，只能維持到直子的未婚夫工作後回家的一天，賢治與直子把握當下的時間，重拾青年時期的激情…

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第一次觀看《火》片是去年的十月，於日本的電影旬報電影院觀看此片。無可否認，當時是因為被片中的劇照吸引著，就算知道電影並沒有附加任何字幕，都希望可以把握機會走到戲院一看，就算不懂故事內容，也希望可以透過影像，能夠猜想到劇情。觀影過後，的確是意想不到其影像如此激烈，但是，卻真的完全看不懂影片的內容，甚至看畢後對賢治與直子二人的關係感到模糊，一直都希望可以看到有中文字幕的版本，能夠對此片的故事有更深的了解。

（《火口的二人》劇照）

相隔半年多後，終於可以看到附上中文字幕的《火》片，亦解開了這多個月來對於此片的問號，明白了電影對白上的箇中含意。故事設定在311地震事件後的某一天，賢治與直子這對曾經相愛的男女，一位曾經離婚，一位準備結婚，兩位都是經歷著愛情的不同過程，然而在直子結婚的前夕，他們二人的感情，彷如蠟燭般再次點起，讓埋藏在內心的性愛慾望燃點起來，維持到直子的未婚夫回來。過去的一段感情，他們形容為猶如火山爆發般的激烈，相簿上那黑白相片，肉體上的接觸，感受到彼此的感情和愉悅。

無疑，影片中的「性愛」場面，的確是為電影帶來目不暇給的觀影經驗，多場的性愛場面，亦成為了電影的噱頭，然而，在影像的背後，其實也道出了不少關於性與愛之間的探索，從311地震後，日本人面對的那份傷痛，難以痊癒，只能埋藏在心坎裡。直子跟賢治說：「只要今晚就好，讓我們回到過去好嗎？」直子在結婚的前夕，希望跟賢治重拾肉體的回憶與快樂，賢治一直地迴避，實質是不想再被這份感情困著，但二人心裡的情感隨之爆發，直到面對「世界末日」的一刻，感情能夠繼續下去嗎？

直子在結婚的前夕，希望跟賢治重拾肉體的回憶與快樂，賢治一直地迴避，但其實是不想再被這份感情困著。（《火口的二人》劇照）

片中的賢治曾經有過一段婚姻，但是離婚後一直失業，四年來獨自過著糜爛的生活，一位十分失敗的男性。這是近年於日本電影中，典型的男角設定，諷刺近年日本男性在現實社會的地位，已經不再是昔日的「大男人」主義，社會的變遷，反映著男女地位尊嚴轉變。直子在片中既是即將嫁給保衞隊的成員，將會過著安穩的生活，但是她卻仍留戀於跟賢治的愛和性，回到賢治的身邊，滿足她對性的慾望，彌補心裡的孤獨與寂寞。

直子將會過著安穩的生活，但是她卻仍留戀於跟賢治的愛和性。（《火口的二人》劇照）

整部作品的鏡頭，捕捉著賢治與直子二人，直子的未婚夫一直只是從他們的對話中出現，並沒有真正的出現過，賢治跟父親之間的對話，亦只是透過電話交談。這樣的設計，顯出了兩位主角跟其他「人物」之間的疏離，展現出賢治與直子的空虛心境，這能呼應了「火口」的意思，火山處於寂靜的空間，無聲無息的突然爆發，暗喻二人之間的感情。

《火》片作出了一個假設，日本富士山將會發生大爆發，引致日本面臨嚴重的大災難，這倒是對311事件後的人民面對的傷痛，同時也是寫下賢治與直子的感情，從寂靜（或寂寞）後的復燃，掩蓋內心的恐懼與虛空。

柄本佑演活了今天日本社會男性的失敗與無助，整體演出比較外露，表現準繩。（《火口的二人》劇照）

柄本佑與瀧內公美在片中的演出均為突出，多場的性愛場口表現自然，二人於中擦出不少的火花，柄本佑演活了今天日本社會男性的失敗與無助，整體演出比較外露，表現準繩。不過，瀧內公美的演出就更為突出，她那內心的演繹，表現著角色內的層次，更多的發揮演出。電影中最為有趣的，就是片中賢治的父親，找來現實中柄本佑的父親柄本明聲演，戲內戲外的父子關係，效果巧妙。

回看舊日那張火山口的海報，末日將至，把握當下，再次去愛，追尋舊日的刺激和渴望，彌補今天彼此之間的心境空乏。（《火口的二人》劇照）

失望、慾望、激情、坦承，《火》片貫穿了兩位主角的內心，導演荒井晴彥細膩地刻畫著人性面對孤獨與徬徨，二人愛情的始與終，兩情相悅，回看舊日那張火山口的海報，末日將至，把握當下，再次去愛，追尋舊日的刺激和渴望，彌補今天彼此之間的心境空乏。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​