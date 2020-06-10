「小丑」希夫烈格舊愛曬比堅尼照　年屆半百身材好Fit獲網民激讚

已故「小丑」希夫烈格（Heath Ledger）出道初期曾與比他年長十歲的女星Heather Graham拍拖，雖然二人交往時間不長，但當年愛得高調，不時在公開場合「放閃」。不知不覺Heather Graham今年已踏入50歲，曾經是女神級的她保養得宜，近日在社交網站分享比堅尼照，獲網民激讚是美魔女。

Heather Graham與希夫烈格當年愛得高調。（Getty Images）

Heather Graham早於80年代出道，雖然未算大紅大紫，但都有見得人的代表作，當中最為人熟悉的要數《凸務之王》（Austin Powers: The Spy Who Shagged Me）中飾演的美女特務，當年她的金髮形象及甜美笑容，獲觀眾捧為女神級人物，雖然近年人氣不如以前，但總算長拍長有。

點擊下圖更多放閃照

Heather Graham與希夫烈格於2000年交往，戀情只維持一年，當時男方因電影《10 Things I Hate About You》人氣急升，而女方亦正值事業高峰，二人愛得高調會當眾親熱放閃，引來大批媒體追訪。事隔20年，希夫烈格英年早逝，而已踏入50歲的Heather Graham仍未覓得真命天子，不過身材與美貌仍然Keep得住，近日於IG分享比堅尼照，吸引大批網民畀Like，有人更留言問她：「今年25歲，係咪？」

50歲嚟講，Heather Graham（左）真係Keep得好好。（Heather Graham IG）

點擊下圖睇Heather Graham有幾Fit